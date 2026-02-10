Kundservicespecialist
Riddermark Bil AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riddermark Bil AB i Stockholm
, Järfälla
, Botkyrka
, Täby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Kundservicespecialist
Är du en serviceinriktad person som trivs med att kommunicera med människor? Riddermark Bil söker nu en kundservicespecialist att hantera växeln till vårat eftermarknadsteam! Som en del av eftermarknadsavdelningen kommer du att vara en viktig länk för kunderna efter deras köp, oavsett om det rör sig om garantifrågor, verkstadsärenden, reklamationer eller generell support.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
* Svara på inkommande samtal från kunder angående eftermarknadsärenden.
* Säkerställa att varje kund får korrekt hjälp genom att effektivt vägleda eller hänvisa till rätt avdelning.
* Dokumentera samtal och ärenden i systemet.
* Samarbeta med interna avdelningar som reklamation, verkstad och kundservice.
* Bidra till att förbättra kundupplevelsen och upprätthålla hög servicenivå.
Vi söker dig som:
* Har en professionell och vänlig attityd i telefonbemötande.
* Är snabblärd, kan hantera stress och tycker om att arbeta i ett högt tempo.
* Är strukturerad, noggrann och fokuserad på service.
* Talar och skriver flytande svenska, kunskaper i engelska är meriterande.
* Har tidigare erfarenhet av kundservice, telefonväxel eller support (meriterande men ej ett krav).
Vi erbjuder:
* En varierad och social roll i ett snabbt växande företag.
* Ett positivt och stöttande team med erfarenhet och högt engagemang.
* Modern arbetsplats belägen i Alvik, Stockholm.
* Möjlighet till intern karriärtillväxt inom organisationen.
* En arbetsplats där vi värdesätter service, kvalitet och kundnöjdhet.
Löneläge: Fast månadslön ca 25.000kr/mån.
Intervjuer genomförs löpande - skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Riddermark Bil!
/ Rekryteringsteamet
Vi är idag ca 600 anställda fördelade på 14 butiker, ett logistikcenter och ett huvudkontor. Trots vår storlek beskrivs vi ofta som ett mindre familjebolag, här får du vara med och påverka och hjälpa till att hela tiden driva vår tillväxt i rätt riktning med fler och nöjdare kunder. Riddermark bil är ett utav Sveriges mest expansiva företag, den självklara marknadsplatsen för begagnade bilar. Stolt leder vi utvecklingen inom försäljning och avyttring av begagnade bilar genom lagarbete, nytänkande och lyhördhet. Med flera stora anläggningar i Sverige hjälper vi privatpersoner och företag med sina bilaffärer. Vi bygger och utvecklar egna IT-system om vi helt enkelt anser att det saknas tillräckligt bra sådana, och varje dag strävar vi efter att göra allting lite bättre. Våra medarbetare rekryteras främst för sin förmåga att leva upp till våra viktiga värderingar - ärlighet, ansvar, trygghet, engagemang och respekt - något som gör oss starkare och är uppskattat av våra under. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riddermark Bil AB
(org.nr 556750-7693), http://www.riddermarkbil.se Arbetsplats
Riddermark Bil Kontakt
Gustav Thuman gustav.thuman@riddermarkbil.se 0701234567 Jobbnummer
9734934