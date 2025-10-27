Kundservicemedarbetare till SAS!
Concentrix Sweden AB / Kundservicejobb / Helsingborg Visa alla kundservicejobb i Helsingborg
Upplev känslan av en game-changing karriär!
Concentrix är ett globalt företag specialiserade inom teknologi och service som supporterar framtidens varumärken i över 70 länder. Med några av världens största och bästa varumärken i vår kundportfölj, är chansen stor att du redan har interagerat med någon av våra 440,000 kollegor på Concentrix, utan att ens veta om det! Våra medarbeterare levererar nästa generations kundupplevelse och hjälper företag att skapa bättre relationer med sina kunder.
Om du vill växa i din yrkesroll och bli inspirerad, så uppmanar vi dig att söka rollen som kundtjänstmedarbetare för SAS, Skandinaviens ledande aktör inom flygresebranchen . Du kommer att vara del av ett community av medarbetare som supporterar SAS norska och svenska privatkunder. För denna roll arbetar du på vårt kontor i Helsingborg.
Om tjänsten
Ditt dagliga arbete går ut på ge bästa möjliga kundsupport till SAS svenska kunder via telefon och chatt gällande ärenden som berör flygbokningar, produkter, betalningsmetoder (kredit, vouchers och lojalitets poäng), tillbehör för bagage och måltider, online service och mycket mer! Du ger ut korrekt information och kan ändra i befintliga bokningar för både tid och destination, namnförändring, särskilda serviceförfrågningar (rullstolar, specialhjälp, djur) och avbokningar. Vidare är du är expert på att planera och leverera smarta lösningar till kunder i svåra situationer (tidtabellsändringar, förseningar och avbokningar) genom att ändra i bokningen och stödja med återbetalning. Du skapar en stark kundrelation och upplyser om klientens lojalitetsprogram för bästa möjliga upplevelse! Tjänsten erbjuder dig möjligheten att kunna utvecklas och specialiseras inom kunskapsområden där din expertis kan bli till värde för våra klienters premiumkunder. Genom din erfarenhet och professionella kundserviceförmåga kan du briljera i din roll och skapa stora möjligheter för dig och för SAS!
Vi söker dig
Du är proaktiv och expert på att lyssna och tar alltid hänsyn till kundernas behov. Du är positiv och energisk i din natur och strävar alltid efter att ge bästa möjliga kundservice med din professionalism och engagemang. Du har en god social förmåga och kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Du trivs med självständiga arbetsuppgifter och har förmågan att snabbt anpassa dig vid förändringar och hantera stressade situationer med en lugn karaktär. Du har en god datavana och hantering av administrativa uppgifter, som registrering i datasystem.
Du talar och skriver flytande svenska (C1) och engelska (B2), samt har en viss förståelse kring det norska språket, då norska samtal kan förekomma.
Du kan arbeta vardagar 07:00-19:15 samt helgdagar 09:00-18:15
Du kan arbeta på plats i vårt kontor i Helsingborg
Du har minst 6 månaders erfarenhet av kundservice sedan tidigare
Du är minst 18 år gammal
Du har en god datavana
Placeringsort och arbetsupplägg
Denna tjänst är kontorsbaserad och placerad vid vårt kontor i Helsingborg. Under de första sex månaderna kommer arbetet att utföras uteslutande på plats för att säkerställa en gedigen introduktion samt en smidig och effektiv integrering i rollen och teamet. Efter denna period kan det finnas möjlighet till en hybrid arbetsform, inklusive delvis distansarbete, under förutsättning att specifika kompetenskrav fastställda av arbetsgivaren uppfylls. Ytterligare information kring detta kan tillhandahållas under rekryteringsprocessen för den som finner detta av intresse.
Dina förmåner
Karriär och personlig utveckling!
Vi kommer att se till att du får rätt utbildning redan från start genom en gedigen grundutbildning på totalt 7 veckor, där teori och praktik blandas och där du får öva på att ta emot kunder med support i ryggen. Vidare arbetar du med modern utrustning samt får kontinuerlig support i syfte att du ska lyckas i din nya roll! På Concentrix finns det också möjligheter att göra karriär - ungefär 80% av våra ledare och chefer har blivit befordrade internt!
Totalt 7 veckors upplärningsperiod.
Kollektivavtal med Unionen.
Chansen att få vara med redan från början med ett helt nytt, fantastiskt team!
Nära till centralstationen i Helsingborg.
25 dagars årlig betald semester, friskvårdsbidrag om 3500kr/år och andra utmärkande personalförmåner, inkl. ett pensionssystem.
En härlig företagskultur i en inspirerande och öppen arbetsmiljö.
Goda karriärmöjligheter att utvecklas internt!
Detaljer om tjänsten:
Startdatum: 2026-01-05
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning, anställningsgrad 100%.
Arbetstider: Måndag - fredag: 07:00-19:15 och lördag - söndag: 09:00-18:15 (din arbetstid förläggs i skift på angivna öppettider om 40h/vecka).
Arbetsplats: Concentrix kontor i Helsingborg på Rönnowsgatan 8C. (Med möjlighet till Hybrid efter 6 månader)
Låter detta intressant för dig? Urval och anställning sker löpande så ansök redan idag!
