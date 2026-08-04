Kundservicemedarbetare till OneMed
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Härnösand Visa alla kundservicejobb i Härnösand
2026-08-04
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Vill du kombinera kundkontakt och administration i en samhällsviktig verksamhet? OneMed söker nu en kundservicemedarbetare till teamet i Härnösand. Här får du en roll i ett engagerat team där service och samarbete står i centrum, där ni tillsammans säkerställer hög kvalitet för kunder inom vård och omsorg. Start är omgående och urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
OneMed är en av Sveriges ledande leverantörer av medicintekniska produkter och tjänster till hälso- och sjukvården. På kontoret i Härnösand blir du en del av ett kundserviceteam på 23 personer där samarbete, gemenskap och hjälpsamhet genomsyrar vardagen. Här välkomnas du till en inkluderande arbetskultur med god stämning, stark teamkänsla och kollegor som stöttar varandra.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående. Uppdraget sträcker sig initialt till årsskiftet med goda möjligheter till förlängning, förutsatt att samarbetet fungerar väl mellan alla parter.
Du erbjuds
Möjlighet att arbeta i en samhällsviktig verksamhet
En varierad roll med både kundkontakt och administration
Att bli en del av ett stöttande och hjälpsamt team
En engagerad konsultchef som stöttar dig under hela din anställningDina arbetsuppgifter
I rollen som kundservicemedarbetare blir du en viktig kontaktperson för kunder och samarbetspartners. Du arbetar främst med inkommande ärenden via telefon och mail och ansvarar för att ge professionell, positiv och lösningsorienterad service. Rollen innehåller även administrativa arbetsuppgifter kopplade till orderhantering och ärendeadministration i interna system.
Du kommer bland annat att:
Ge professionell service och support till kunder via telefon och mail
Hantera och registrera inkommande kundärenden
Administrera beställningar i interna system
Samarbeta med kollegor för att säkerställa hög kvalitet i alla led
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av ett serviceinriktad arbete
Är obehindrad i svenska, i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Har god datorvana och lätt för att arbeta i flera system samtidigt
Trivs i en roll där du får kombinera kundkontakt och administration
Bor i Härnösand med omnejd då tjänsten kräver omgående start
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet inom kundtjänst eller support
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande
Ordningsam
Social
Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HIO9RL". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10020528