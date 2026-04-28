Kundservicemedarbetare / Teknisk support
2026-04-28
Vill du arbeta i en innovativ och modern organisation som bygger nästa generations betalplattform för handlare över hela Europa? Här satsar vi stort på skalbara och tillförlitliga betalningslösningar inom acquiring, transaktionshantering, integrationer och operativ drift - teknik som redan idag används av en snabbt växande kundbas på flera marknader.
Vår kund erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där fokus ligger på kvalitet, kundnöjdhet och kontinuerlig utveckling. Nu söker vi engagerade kundservicemedarbetare med erfarenhet av service och ett intresse för teknik som vill bli en del av deras framgångsrika kundserviceteam.
Tjänsten är en teknisk supportroll inom betalbranschen, där du arbetar nära företagskunder och stöttar dem i deras dagliga användning av vår kunds tjänster och system. Som kundservicemedarbetare är du företagets första kontaktpunkt och har en central roll i att skapa en professionell och positiv kundupplevelse.
Rollen kombinerar kundservice med teknisk support; där du hjälper kunder att förstå, använda och felsöka lösningar kopplade till betalningar och kassasystem.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Besvara kundfrågor via telefon och mejl
Hantera och administrera ärenden i Salesforce
Stötta kunder med teknisk support i användning av kassasystem (POS) och betallösningar
Identifiera behov hos kunder och arbeta med en säljande approach i dialogen
Representera företaget med hög servicekänsla och professionalism
Rollen har även ett säljande inslag, där du ges möjlighet att påverka din lön genom provision kopplat till merförsäljning och kundutveckling.
Vi söker dig som harTidigare erfarenhet inom betalningslösningar och kassasystem (POS)
Tidigare erfarenhet inom kundservice, teknisk support, helpdesk eller liknande roll
Stark system- och datorvana
Erfarenhet av att arbeta med Office-paketet, särskilt Excel
En fullständig gymnasieexamen
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Ett stort tekniskt intresse och förmågan att felsöka samt förklara tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt
Meriterande:
Erfarenhet av system som Salesforce
Erfarenhet av att arbeta med betalningar och/eller tekniska lösningar kopplade till dessaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad. Här värdesätter vi särskilt din förmåga att ta egna initiativ och ditt kreativa angreppssätt i problemlösning.
Trivs i en roll med högt tempo och besitter en hög kommunikativ förmåga
Har en tydlig serviceanda och tycker om att arbeta nära kunder med telefon som redskap
Trivs på en arbetsplats där förändring och utveckling är i fokus
Trivs med att arbeta 100% på plats i Rotebro tillsammans med ditt team.
Om arbetsplatsen
Customer Service är beläget i Rotebro och erbjuder en modern och trivsam arbetsmiljö i ljusa, nyrenoverade lokaler nära pendeltågsstationen. Pendlingsmöjligheterna från både Stockholm och Uppsala är utmärkta. För dig som kör bil erbjuds det gratis parkering samt möjlighet att ladda elbil utan kostnad.
Här arbetar du tillsammans med cirka 80 kollegor, där cirka 25 av dem tillhör kundserviceteamet. Miljön präglas av en social och välkomnande atmosfär med stort fokus på samarbete och trivsel. Förutom ett välutrustat gym erbjuds olika gemensamma aktiviteter som bidrar till en stark teamkänsla.
Företaget är känt för sin stabilitet och långsiktiga vision samtidigt som det präglas av en dynamisk utveckling och ständig förändring. Denna unika kombination gör det till en attraktiv arbetsgivare för dig som söker möjligheter att växa och utvecklas i en trygg och professionell miljö.
Vad vi erbjuderOmfattning: Heltid 40h/vecka.
Anställningsform: Förmånligt konsultavtal via OIO
Arbetstid: Kontorstider 8-17, helgfria vardagar. 100% fysiskt på plats i Rotebro.
Förmåner: Konsultavtal med fast månadslön, friskvårdsbidrag, förskottssemester, pension.
Startdatum: Omgående
Kontaktperson: Linn Strand (linn.strand@oio.se
)
Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
