Kundservicemedarbetare
2026-04-16
På Svea Solar har vi en tydlig vision - att fixa planeten. Som Sveriges och en av Europas ledande aktörer inom energiteknik driver vi på energiomställningen med solenergi och smarta energilösningar.
Som kundservicemedarbetare är du del av ett glatt och sammansvetsat gäng med mycket humor. De har kul både på kontoret och utanför, genom teamaktiviteter och AW's.
Hos oss får du utvecklas i takt med att du växer in i rollen, och på sikt öppnas möjligheter mot exempelvis 2nd line-support, ledarskap eller försäljning.
Du kommer också få jobba med merförsäljning till kunder som själva hör av sig, vilket ger möjlighet att påverka din lön utöver en stabil grundlön.
Redo att växa med oss och vara en del av något större?
Life as a Power Shifter - Vad erbjuder vi dig
· Möjligheten att Make an Impact - ditt arbete bidrar till att fixa planeten och driva energiomställningen.
• En värderingsdriven arbetsplats - läs mer om våra värderingar här.
• Utveckling - till roller som teknisk support och specialistroller, coachning och ledarskap, sälj och mycket annat!
• En inkluderande kultur - olika perspektiv driver innovation, hos oss kan du vara dig själv och bidra med dina erfarenheter, identiteter och idéer.
• Trygga villkor - Tjänstepension, 25 semesterdagar, friskvårdsbidrag, gratis parkering m.m.
• Möjlighet att påverka din lön - Du har en trygg grundlön på 23,000 per månad och kan även tjäna bonus (kopplad till kundnöjdhet och merförsäljning)
Vill du se hur livet hos oss faktiskt ser ut? Följ oss på Instagram: @LifeAtSveaSolar
Här kan du läsa en intervju med din framtida ledare Isabelle om hennes utvecklingsresa!
Om rollen & teamet
Du kommer ingå i teamet som hanterar alla inkommande kundfrågor. Fokuset i teamet är att ge kunderna den bästa kundupplevelsen och kunna leverera effektiva svar med en hög servicenivå.
Du jobbar tätt ihop med vårt 2nd line/claims-team som tar hand om de mer avancerade tekniska frågorna. Och när du är redo finns fina möjligheter att växa vidare dit.
Dina ansvarsområden:
Vara den första kontakten för våra kunder via telefon, mail och chatt - du hjälper, guidar och skapar en riktigt bra kundupplevelse.
Erbjuda våra el- och serviceavtal till kunder som redan kontaktat oss. Inget kallt sälj - bara relevanta erbjudanden som dessutom kan ge dig extra provision och högre lön.
Vara Svea Solars röst utåt och göra verklig skillnad i hur kunderna uppfattar oss varje dag.
Jobba med spännande och tekniska kundärenden som gör vardagen varierad och lärorik.
Är vi en match?
Vi söker dig som är...
Vänlig och samarbetsinriktad Ordningsam och effektiv i ett högt tempo Lugn under press och flexibel när rutiner förändras Duktig på att uttrycka dig på svenska och engelska, och är van datoranvändare Bra på att uttrycka dig i skrift
Tidigare erfarenhet av service eller försäljning krävs, till exempel från deltidsjobb, butik, café/restaurang eller kundsupport.
Listan kan kännas lång, men ingen är bäst i alla kategorier. Sök om du känner igen dig någorlunda Hos oss finns möjligheten att Power up - vi lär dig nya skills här!
Övrig info
Arbetstider: Kontorstider mån-fre
Tillsvidare med 6 månaders provanställning. Start så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Arbetsplats: Alvik Strand. Vi arbetar heltid på kontoret för att säkerställa ett gott samarbete i teamet.
Vilka vi är
Svea Solar är en av Sveriges - och en av Europas - ledande aktörer inom energiteknik samt leverantör av solenergi och smarta energilösningar. Vi hjälper våra kunder att optimera sin energianvändning med solpaneler, värmepumpar, batterier, laddboxar, elavtal och vår egen mjukvara. Vi kallar det The Power Shift. Och vi som driver det framåt? Power Shifters.
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7580676-1951160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Renewable Solar AB
https://careerssweden.sveasolar.com
Gustavslundsvägen 151A
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Svea Solar Sweden
