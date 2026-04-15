Kundservicemedarbetare
2026-04-15
Välkommen till vår Kundservice! Hos oss står både gästupplevelsen och våra kollegor i fokus. I din roll bidrar du till att hjälpa våra gäster och medarbetare - och ingen dag är den andra lik. Du blir en viktig kontaktpunkt genom hela gästresan, från bokning till hemresa. I din vardag stöttar du våra gäster och kollegor med frågor, vägledning och problemlösning. Du får en central roll i verksamheten och god insyn i hela organisationen.
Genom att vara tillgänglig, lösningsorienterad och personlig i varje kontakt skapar du värdefulla möten året runt. Kontakten sker främst via digitala kanaler, men även via vår frontdesk där du möter våra gäster på plats. Vår Kundservice består av åtta team som arbetar nära tillsammans med ett gemensamt fokus på att leverera professionell, inspirerande och värdeskapande service i varje möte. Vi befinner oss på en spännande tillväxtresa och söker nu fler serviceinriktade medarbetare som vill vara med och bidra till en förstklassig gästupplevelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ge daglig service via telefon, mejl och chatt samt fysiskt på plats vid våra frontdesks.
Vara en trygg och hjälpande hand för både gäster och medarbetare.
Vara en central funktion i verksamheten, ha koll på vad som händer på destinationen och bidra till att allt flyter på smidigt.
Sprida viktig information via våra kanaler för att göra det enkelt och inspirerande att vara gäst hos oss.
Samverka tätt med andra avdelningar och kundserviceteam på andra destinationer samt externa samarbetspartners. Vi är ett team, oavsett vart vi jobbar.
Vi söker dig som har ett naturligt driv att hjälpa andra och trivs med att lösa problem i vardagen. Du är strukturerad, ansvarstagande och tar gärna egna initiativ när situationen kräver det. Du har förmågan att arbeta i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter och känner dig bekväm med att snabbt växla mellan olika ärenden. Samarbete är en självklarhet för dig, samtidigt som du också kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter. Du har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Vidare har du god datorvana och är snabblärd när det gäller nya system och digitala verktyg. Som person är du engagerad, ordningsam och bidrar aktivt till ett gott samarbete i teamet. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till att gemensamt leverera hög kvalitet i det dagliga arbetet. Ett genuint intresse för människor och service är en självklar del av din personlighet.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Goda kunskaper i skandinaviska språk samt engelska, både i tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har:
Relevant utbildning inom området.
Tidigare erfarenhet av att jobba i ärendehanteringssystemet Puzzel.
Tidigare erfarenhet av servicearbete.
Erfarenhet från andra affärsområden inom SkiStar eller kunskap om SkiStar och fjällturism.
Ytterligare språkkunskaper, exempelvis tyska eller finska.
Anställningsform och anställningsperiod
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 1 oktober eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning första 6 månaderna.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Att få jobba med minnesvärda fjällupplevelser året runt tycker vi är det bästa som finns!
Vår personal är vår absolut största tillgång. Ett gemensamt engagemang och en strävan efter att skapa en minnesvärd fjällupplevelse för våra gäster är en stor del av vår framgång. Hos oss kan du vara dig själv och ha kul, samtidigt som du levererar ett betydande resultat tillsammans med fantastiska kollegor. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med gästerna i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, med fokus på alpin skidåkning vintertid och en aktiv semester sommartid.
SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge.
På SkiStar är vi fler än 700 helårsanställda som tillsammans jobbar med bland annat försäljning, ekonomi, drift av fjällanläggningar, aktiviteter, It, logiförmedling, hotell och restaurang, fastighetsservice och marknadsföring. Under vintersäsong har vi dessutom över 2700 säsongsanställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SkiStar AB
(org.nr 556093-6949)
780 67 SÄLEN Arbetsplats
SkiStar Kontakt
Customer Manager
Love Bertilsson love.bertilsson@skistar.com
9855750