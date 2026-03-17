Kundservicemedarbetare
OnePartnerGroup Stockholm AB / Kundservicejobb / Upplands-Bro
2026-03-17
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Stockholm AB i Upplands-Bro
Vi söker nu en engagerad kundservicemedarbetare som brinner för att leverera service i toppklass och skapa positiva kundupplevelser i varje kontakt. Är du tillgänglig omgående, tycker om att arbeta med service och är målinriktad?
Då välkomnar vi dig att söka tjänsten som Kundservicemedarbetare till Pet Pawr Group!Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Som kundservicemedarbetare fungerar du som första kontaktpunkten för Pet Pawr Groups kunder och du besvarar inkommande ärenden via telefon och mail. På Pet Pawr Group är kundnöjdhet ständigt i fokus och därför blir din uppgift att göra varje kundmöte till en positiv upplevelse med högsta möjliga kundnöjdhet som resultat.
I det dagliga använder du flera olika affärssystem. Dina arbetsuppgifter kommer att variera men i huvudsak kommer dina dagar att fyllas med följande arbetsuppgifter:
Besvara inkommande ärenden via telefon och mail
Kommunicera med kunderna på sociala medier, hantera frågor och bemöta meddelanden och omdömen
Söka information internt/externt för att kunna leverera service som överträffar förväntningarna
Fakturahantering, orderhantering och reklamationshantering
Aktivt underhålla kontakter med personalen på servicekontoret och våra leverantörer av varor och tjänster
Rapportera inkommande feedback till respektive avdelning
Stötta andra funktioner på servicekontoret vid behov så som att skriva texter till siten
Om Pet Pawr Group:
Under 2024 gick Tinybuddy, ZOO.se, PetXL.no och Dyrekassen.no samman och bildade Pet Pawr Group - en växande koncern med stark närvaro inom husdjurssegmentet i Norden och Europa. Koncernens kundservice är centraliserad vilket skapar en enhetlig och högkvalitativ kundupplevelse över alla varumärken.
Inom gruppen finns en bred kompetens och lång erfarenhet. Tinybuddy, grundat 2016, erbjuder ett unikt och noggrant utvalt sortiment av hund- och kattprodukter till kunder över hela Europa, med stort fokus på kvalitet och kundlyhördhet. ZOO.se är en av Sveriges mest moderna zoobutikskedjor med över 30 års branscherfarenhet, 17 butiker från Haparanda till Göteborg, e-handel i flera nordiska länder samt tillhörande veterinärkliniker.
I Norge driver PetXL.no både e-handel och fysiska butiker, med ett brett sortiment för flera djurslag, kompletterat av veterinärkliniker och hundfrisörer. Dyrekassen.no är en renodlad e-handelsaktör med fokus på hund- och kattprodukter.
Gemensamt för hela Pet Pawr Group är en stark värdegrund: vi är professionella, vi arbetar som ett team där laget går före jaget, vi är modiga i vårt arbetssätt och vi brinner för att skapa värde för våra kunder - och deras djur.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, noggrann och lösningsorienterad, med ett starkt engagemang för service och förmåga att bygga långsiktiga relationer. Du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift och kommunicerar på ett tydligt och personligt sätt på både svenska och engelska. Dessutom har du grundläggande systemkunskaper.
Som person är du positiv och har en god balans mellan ett professionellt bemötande och humor. Vi ser också att du har ett genuint intresse för djur och djurtillbehör.
Vill du veta mer?
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid under 6 månader, med möjlighet till förlängning. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer vara placerad på Pet Pawr Groups kundservicekontor i anslutning till e-handelslagret i Kungsängen, Brunna.
Tillträde för tjänsten är omgående så vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619) Arbetsplats
Pet Pawr Group AB Kontakt
Josefine Blomkvist josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
