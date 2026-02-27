Kundservicemedarbetare
2026-02-27
Hasselfors Garden står nu inför sin högsäsong och för att upprätthålla förstklassig service behöver de nu förstärka kundserviceteamet med ett antal medarbetare. Trivs du i en administrativ roll och du motiveras av att ge förstklassig service - då kan detta vara tjänsten för dig!
Här erbjuds du möjligheten att arbeta i ett företag som erbjuder såväl utvecklingsmöjligheter som trivsel och god stämning.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare ansvarar du tillsammans med teamet för hela kedjan i kundservice, från det att Hasselfors Garden tar emot kundorder till det att varorna går ut till kund och Hasselfors Garden erhåller betalning.
Förekommande arbetsuppgifter:
• Besvara frågor från kunder och konsumenter
• Orderadministration
• Kundregister
• Transportbokningar
• Leveransdokument
• Reklamationer
I rollen kommer du ha kontakter både internt och externt, såsom kunder, transportörer, säljare och lagerpersonal.
Hasselfors Garden erbjuder dig en arbetsplats där de strävar efter att leva efter sina företagsvärderingar för de tror att det är så de når framgång. Deras team har stort fokus på kundens framgång och för att åstadkomma förbättringar så måste de våga att prova nya arbetssätt. För att lyckas som team krävs att de arbetar tillsammans och visar varandra respekt och tillit.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av administrativt arbete och som har vana av service och kundbemötande. Du är noggrann och engageras av att ha flera arbetsuppgifter pågående samtidigt och du förstår hur olika arbetsmoment är en del av ett större flöde. Du är lugn och metodisk i ditt sätt att arbeta.
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet av arbete inom service och kundbemötande- Gymnasieutbildning eller motsvarande
• God svenska i tal och skrift samt baskunskaper i engelska
Har du erfarenhet av att arbeta med Office-paketet och digitala affärssystem är chansen stor att vi är en god matchning för varandra. Som person tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och du drivs av teamets gemensamma mål för att bidra till hela företagets framgång.
Övrig information
Arbetstid: dag, fm, kväll
Lön: månadslön, fast enligt kollektivavtal
Tillträde: enligt överenskommelse
Placering: Mosås
Tjänsten är ett konsultuppdrag under säsong mars-juni med varierad slutdatum
I denna rekrytering har Hasselfors Garden valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR. Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Tjänsten är ett konsultuppdrag under säsong januari-juli och du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup och sedan uthyrd till Hasselfors Garden.
Som ett första steg i processen kommer du kort efter du ansökt till tjänsten få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor. Går du vidare i processen kommer du att bjudas in till en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Därefter följer en intervju med Hasselfors Garden efterföljt av referenstagning.
Mer om Hasselfors Garden kan du läsa om på https://www.hasselforsgarden.se
. Om du har frågor om tjänsten som inte besvaras av annonsen är du välkommen att kontakta Andrea Westling på andrea.westling@onepartnergroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Mitt AB
(org.nr 556894-6072), https://www.hasselforsgarden.se/ Arbetsplats
Hasselfors Garden Kontakt
Andrea Westling andrea.westling@onepartnergroup.se Jobbnummer
