Kundservicemedarbetare
Vill du arbeta med kundservice i en spännande och utvecklande miljö? Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad Kundservicemedarbetare till ett uppdrag hos ett internationellt och marknadsledande företag i Umeå. Här får du arbeta i en bred roll inom kundservice tillsammans med ett team med stark sammanhållning, hög kompetens och arbetsglädje.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Detta är ett konsultuppdrag med planerad start så snart som möjligt. Du blir anställd av OnePartnerGroup och arbetar hos vår kund - ett välkänt företag med lång erfarenhet inom sin bransch.Tjänsten är på heltid, måndag-fredag, och uppdraget är långsiktigt, ca 1 år med möjlighet till förlängning eller överrekrytering till kund.
I rollen som kundservicemedarbetare kommer du att arbeta brett med kundkontakt och administration. Du hanterar beställningar, reklamationer och leveransfrågor via telefon, e-post och digitala kanaler. Du har kontakt med både privat- och företagskunder och blir en viktig del av ett erfaret kundserviceteam.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot och hantera kundbeställningar, reklamationer och leveransfrågor
Registrera kundorder och följa upp leveranser
Kommunicera med kunder via telefon, e-post och webbtjänster
Hantera olika typer av kundärenden och administrativa uppgifter
Samarbeta med interna avdelningar för att säkerställa hög kundnöjdhet
Placering: UmeåOmfattning: Heltid
Start: Omgående
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, engagerad och lösningsorienterad. Du trivs i en roll med mycket kundkontakt och tar gärna ansvar för att ge varje kund en positiv upplevelse.Du arbetar strukturerat, är trygg i att prioritera och vill bidra till en god stämning i teamet och delar gärna med dig av din kunskap.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av kundservice, support eller administration
God kommunikativ förmåga - både muntligt och skriftligt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
God datorvana och erfarenhet av affärs- eller kundsystem
Meriterande:
Erfarenhet av e-handel eller digitala kundkanaler
Kunskaper i SAP eller liknande affärssystem
Om OnePartnerGroup
När du blir en del av OnePartnerGroup blir du också en del av ett starkt, lokalt förankrat konsult- och rekryteringsföretag med hjärtat i Umeå.Hos oss är du inte bara en konsult - du är en värdefull kollega.
Vi tror på ett nära och engagerat ledarskap, tydlig kommunikation och att skapa rätt förutsättningar för att du ska trivas, utvecklas och känna dig trygg i din roll.Som konsult hos oss får du både den personliga närvaron från ett lokalt team och styrkan i ett rikstäckande nätverk.Så ansöker du
Låter det intressant?Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontaktaBjörn Edberg - bjorn.edberg@onepartnergroup.se
Ansökan sker via annonsen på OnePartnerGroups hemsida.Vi hanterar inte ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
