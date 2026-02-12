Kundserviceagent till Eltel
Letar du efter ett utvecklande sommarjobb vid sidan av dina studier? Har du erfarenhet av service och gillar att arbeta med människor? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om Eltel
Eltel planerar, bygger, ansluter och underhåller el- och telenät - på uppdrag av kunder som operatörer, nätägare, myndigheter och statliga verk. Eltel kombinerar kunskap och kompetens med praktiskt arbete och skapar värde både för kunder och samhället. Som ledande aktör inom infranetindustrin söker Eltel engagerade personer som vill utvecklas, ta ansvar och bidra till företagets framgång.
Som kundserviceagent blir du en del av teamet SPOC - Single Point Of Contact - som är Eltels nationella ingång för kunderna. Du blir ett viktigt stöd för kunder och tekniker och säkerställer att alla ärenden hanteras snabbt och professionellt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Hantera akuta uppdrag som kräver omedelbar åtgärd
Bevaka och följa upp akuta ärenden
Registrera felanmälningar manuellt och kalla ut tekniker eller informera produktionsplanerare
Återkoppla till kunder via mail och telefon
Ta emot och registrera ärenden
Kontrollera material och beställa vid behov
Supportera Eltels eller kundens tekniker
Boka teknikerbesök
Anställningsform
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos Eltel. Tjänsten är ett sommarjobb som förväntas pågå från början av juni till slutet av augusti. Det finns även möjlighet att arbeta extra vid behov under höst, jul och kommande somrar. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda på kontorstider. Du kommer vara placerad på Eltels kontor i Eriksberg.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning
Kan jobba heltid juni-augusti
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har god dator- och telefonvana
Erfarenhet av kundservice och/eller telekombranschen är mycket meriterandeDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är serviceinriktad, kommunikativ och lyhörd för andras behov. Du är lösningsorienterad, engagerad och tar gärna egna initiativ. Du trivs med att ha många kontaktytor och arbetar drivande för att leverera bästa möjliga service.
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
