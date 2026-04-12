Kundservice och Reception/ varierad roll
2026-04-12
Vi söker en serviceinriktad stjärna till vårt team!
Är du en social, trygg och lösningsorienterad person som trivs i mötet med kunder? Då kan du vara den vi söker!
Vi är ett företag som arbetar med bilstyling och erbjuder tjänster som solfilm, foliering, stenskottsskydd, lackering och andra typer av estetiska förbättringar för fordon. Nu letar vi efter en ny kollega som vill vara vårt ansikte utåt.Publiceringsdatum2026-04-12Arbetsuppgifter
Svara i telefon och ta emot kundförfrågningar
Hantera mejl och bokningar
Ta emot drop-in kunder på ett professionellt och välkomnande sätt
Ge kunder en trygg och positiv upplevelse från första kontakt
Vi söker dig som:
Är kommunikativ, modig och har lätt för att prata med människor
Skapar förtroende och inger en trygg känsla
Är strukturerad och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Har ett intresse för bilar och styling (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
En varierad och social roll
Möjlighet att arbeta i en spännande bransch
Ett härligt team med stort engagemang
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
via mail och telefon
E-post: info@ftfsolfilm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ftf Styling AB
(org.nr 559300-1083)
Rörvägen 57 (visa karta
)
136 50 JORDBRO Arbetsplats
Ftf Cars AB Jobbnummer
9848988