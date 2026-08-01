Kundrådgivare till VA SYD
VA SYD / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-08-01
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Brinner du för service och kundbemötande? Är du miljöintresserad och vill vara med och inspirera och aktivera andra för en bättre miljö? Då kan du vara vår nya kundrådgivare!
Din kommande roll
Som en av våra kundrådgivare blir du ett av VA SYDs viktiga ansikten utåt, eftersom Kundservice är ingången till VA SYD via telefon, mejl och sociala medier. Kundservice mål är att lösa frågor vid första kontakt, vilket bygger på en bred kunskap om VA SYDs olika verksamhetsområden; vatten och avlopp samt avfall. Ambitionen är också att underlätta för kollegor som jobbar inom dessa områden. På Kundservice jobbar medarbetarna arbetar väldigt nära varandra för att kunna hantera komplexa frågor och ett högt tempo. Problemlösning och samarbete är därför en stor del vardagen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta att:
Hantera frågor om fakturor
Göra ändringar i abonnemang
Ge råd om sortering av avfall
Ta emot reklamationer
Förvalta relationer med våra externa samarbetspartners
Hantera akuta ärenden som kräver snabb hantering Informera om driftstörningar som rör vatten, avlopp och avfall
Hantera administrativa uppgifter som till exempel att hålla våra system uppdaterade
Administrera, förvalta och driva förbättringsarbete kopplat till VA SYDs verksamhetssystem
Vi erbjuder
Tillsammans med ett roligt och härligt team av kollegor kommer du att få vara med om att inspirera andra! Du kommer till en arbetsplats som har en bra och vänlig stämning, med stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag. Kundserviceteamet jobbar nära varandra och för att du ska trivas måste du också ha inställningen att ni alla hjälps åt och jobbar för nöjda kunder. Arbetstiderna schemalagda för att vi ska vara tillgängliga från kl 08.00 - 16.30, men flex tillämpas när möjligt. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling, samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Du har ett starkt personligt driv, en förmåga att planera ditt arbete och är en god problemlösare. Du gillar att vara effektiv och hinna med mycket. Eftersom tjänsten innebär mycket kundkontakt förutsätter vi att du är utåtriktad och tydlig i din kommunikation och känner dig säker i kontakten med kund. Du trivs med att samarbeta med andra och kan snabbt anpassa dig till olika situationer och förändringar, samtidigt som du trivs i en miljö med ett högt arbetstempo. Du står självklart bakom vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet från arbete inom service är ett krav
Som lägst gymnasiekompetens men högskoleexamen inom kommunikation, miljö eller motsvarande är meriterande
Hög IT-mognad och datorvana då du arbetar i många olika verksamhetssystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
(org.nr 222000-2378), https://www.vasyd.se/ledigajobb
Hjälmaregatan 3 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Kund och kommunikation Jobbnummer
10017683