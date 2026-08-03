Kundrådgivare till Axo Finans
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Axo Finans är ett innovativt nordiskt fintech-bolag som hjälper kunder att minska sina lånekostnader och förenkla deras ekonomi. Axo Finans är en av Nordens ledande jämförelsetjänster för konsumentlån och samlingslån och är verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Vill du ta nästa steg i din karriär och utvecklas i ett bolag som kombinerar innovation, entreprenörsanda och kundfokus i en miljö där medarbetarnas utveckling står i centrum? Sök tjänsten som Kundrådgivare idag!
Din roll
Som Kundrådgivare (intern titel hos Axo Finans är Activation Agent) blir du en del av teamet SE Activation, ett sammansvetsat team med hög energi, stark laganda och goda utvecklingsmöjligheter. Du är Axo Finans kunders första kontakt efter att en låneansökan har skickats in via företagets digitala kanaler. Din roll är att guida dem genom hela processen – från ansökan till färdig lösning. Genom rådgivande samtal hjälper du kunder att få bättre kontroll över sin privatekonomi genom privatlån, omfinansiering, kreditkort och försäkringslösningar. Du arbetar i en målstyrd miljö där hög kundnöjdhet, kvalitet och resultat går hand i hand.
Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill utvecklas inom finans, försäljning och kundrådgivning i ett växande nordiskt fintechbolag.
Du utgår från Axo Groups centrala och moderna kontor på Norra Stationsgatan 69 i Stockholm. Här sitter även Zmarta och Elskling – två andra bolag inom Axo Group-familjen som jobbar med jämförelsetjänster för försäkring och el. Det skapar en dynamisk och inspirerande miljö med bred kompetens samlad under samma tak.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kontakta kunder som har gjort en ansökan via Axo Finans plattform.
Guida kunder genom hela ansöknings- och låneprocessen.
Vägleda kring privatlån, omfinansiering och kreditkort.
Hjälpa kunder att hitta lösningar som kan förbättra deras privatekonomi.
Presentera och förmedla relevanta försäkringslösningar.
Säkerställa en hög servicenivå och positiv kundupplevelse genom hela kundresan.
Arbeta mot individuella och gemensamma mål kopplade till kvalitet, kundnöjdhet och resultat.
Samarbeta nära kollegor och bidra till teamets fortsatta utveckling.
Praktisk information:
Startdatum: Så snart som möjligt /slutet av augusti.
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka.
Placering: Centralt och modernt kontor på Norra Stationsgatan 69 i Stockholm. Arbetet bedrivs på plats på kontoret varje dag - distansarbete erbjuds allstå inte.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Förmånelig fast månadslön tillsammans med en månatlig prestationsbonus vid uppnådda mål.
Observera: Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Profil
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen. Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, försäljning eller liknande är meriterande, men inget krav.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Ett intresse för privatekonomi, finans och kundrådgivning.
Förmåga att skapa förtroende och bygga relationer över telefon.
En positiv inställning och hög motivation att nå uppsatta mål.
God kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande.
Förmåga att arbeta strukturerat i ett högt tempo.
Vilja att utvecklas och lära dig nya saker.
Meriterande:
Det är meriterande om du har erfarenhet av kundservice, telefonförsäljning, rådgivning eller arbete inom bank, finans eller försäkring, men det är inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är engagerad, driven och motiveras av att hjälpa kunder till bättre ekonomiska lösningar.
Rekryteringsprocessen
Axo Finans samarbetar med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry i denna rekrytering. Eventuella intervjuer inkluderar ett personlighetstest som kommer att gås igenom under samtalet. Vi genomför även referenstagning, bakgrundskontroll och kreditkontroll på slutkandidater.
Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Anna: anna.almen@clevry. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen att skicka din ansökan redan idag!
Om Clevry
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
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Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486)
Norra Stationsgatan 69 (visa karta
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113 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Axo Finans Jobbnummer
10020187