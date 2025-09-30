Kundrådgivare Sales & Service
2025-09-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Tingsryd
, Ljungby
, Älmhult
, Värnamo
Älskar du att träffa och prata med kund och leverera service i världsklass i varje möte?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Erbjuda bästa möjliga bemötande och affärsmässig service till Swedbanks privat- och företagskunder i det obokade mötet.
Få varierande arbetsuppgifter då vi jobbar halva dagen lokalt i fysiskt kundmöte och halva dagen nationellt via distansmöten på inkommande telefoni.
Samarbeta med andra kollegor genom att vara proaktiv och engagerad i dina kundmöten genom att hitta lösningar och behov samt bidra till gruppens välmående och resultat.
I denna roll behöver du: Ha hög servicenivå och vara engagerad med förmågan att sätta kunden i centrum.
Vara lösningsorienterad och målinriktad med passion för affären som kan göra skillnad för våra kunder.
Vara en lagspelare som strävar efter teamets framgång lika mycket som din egen.
Erfarenhet av kundservice, proaktivitet och försäljning.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
Bli en del av ett team med uppdrag som gör skillnad för våra kunder. Vi lever i ständig förändring och är inte rädda för att anpassa oss och prova på nytt. Vi brinner för kundmötet och utveckling, där vi utmanar oss själva till att forma framtidens bankupplevelse. Våra värderingar ÖPPEN, ENKEL och OMTÄNKSAM genomsyrar vårt arbete och är en naturlig del av vardagen för hela avdelningen." Erica Wester, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-10-10. Placeringsort: Växjö
Rekryterande chef: Erica Wester, 0470-97040
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
Erica Wester erica.wester@swedbank.se Jobbnummer
