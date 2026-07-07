Kundorderadministratör - internationell miljö
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2026-07-07
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Vill du arbeta administrativt i en global miljö där noggrannhet, service och integritet är centralt? Vi söker en strukturerad och kundfokuserad kundorderadministratör för ett konsultuppdrag hos ett internationellt industriföretag i Karlskrona. Du blir en del av ett engagerat team i en organisation som präglas av kvalitet, professionalism och starkt kundfokus, med en viktig roll i det globala orderflödet.
Om rollen
Som kundorderadministratör ansvarar du för att hantera kundordrar från start till mål och säkerställa att de följer både kundkrav och interna rutiner. Rollen är administrativ, kommunikativ och kräver ett strukturerat arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med hela orderflödet - från registrering av kundordrar i affärssystem till orderbekräftelser internt och externt. Du planerar och följer upp leveranser i samarbete med logistik och produktion för att säkerställa leveransprecision och lagertillgänglighet.
Du ansvarar även för leveransdokumentation, såsom fraktdokument, följesedlar och certifikat, samt säkerställer att dessa uppfyller gällande krav. Rollen innebär daglig kontakt med kunder och internationella kontor kring orderstatus, leveranser och ändringar.
Vidare hanterar du reklamationer och returer tillsammans med interna funktioner och bidrar till lösningar vid avvikelser. Du samarbetar nära med logistik, produktion, inköp och kvalitet för ett effektivt orderflöde, och kan vid behov delta i kontraktsrelaterade moment.
Du säkerställer att orderdata är korrekt registrerad och bidrar till uppföljning av nyckeltal, såsom leveransprecision och avvikelser.
Vi söker dig som
Du är noggrann, pålitlig och har hög integritet. Du är serviceinriktad, kommunikativ och trivs i kunddialog på både svenska och engelska.
Du arbetar strukturerat, har administrativ erfarenhet och kan hantera flera uppgifter samtidigt. Du är lösningsorienterad, hanterar utmaningar professionellt och samarbetar väl med kollegor.
Vi erbjuder
Som konsult får du:
Trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet till utveckling och kompetenshöjning
Ett varierat uppdrag i en internationell miljö
Erfarenhet från ett globalt och välrenommerat industriföretag
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett ledande konsult- och rekryteringsföretag för specialister. Hos oss får du trygg anställning, förmåner, en dedikerad konsultchef och möjligheter till kompetensutveckling i spännande uppdrag.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor, kontakta:
Charlotte Johansson charlotte.johansson1@manpower.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Blekingegatan 1 (visa karta
)
371 57 KARLSKRONA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Charlotte Johansson Charlotte.Johansson1@manpower.se Jobbnummer
9996032