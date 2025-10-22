Kundmottagare till Ramirent
2025-10-22
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Är du en strukturerad och självgående person som trivs med varierande arbetsuppgifter i en operativ roll? Har du erfarenhet av lagerhantering, maskinlogistik och brinner för att ge god service? Då kan detta vara nästa steg i din karriär!
RAMIRENT är ett av Europas ledande maskinuthyrningsföretag. Vi levererar maskin- och säkerhetslösningar till såväl byggbranschen som övriga industrier, med målet att öka säkerheten och effektiviteten ute på arbetsplatserna. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent har verksamhet i nio länder (Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Polen) och tillhör sedan 2019 Loxamgruppen, Europas största och världens fjärde största maskinuthyrningsbolag.
Nu söker vi en engagerad och driven LMF (leverans, mottagning och funktionskontroll) som vill vara med och bidra till ett välfungerande logistikflöde med kunden i fokus.
Dagen börjar med en snabb avstämning tillsammans med kollegorna där ni går igenom vad som är planerat för dagen - men tempot kan snabbt förändras, så flexibilitet är en viktig del av jobbet. Du kommer bland annat att hantera och förbereda maskiner och material inför leverans, ta emot gods, och arbeta i det interna verksamhetssystemet för att säkerställa att allt registreras korrekt.
I rollen ingår även att åka ut till kunder för att leverera eller hämta maskiner, vilket innebär många möten och dialoger - så du behöver trivas i kontakten med människor och ha en professionell men prestigelös inställning. Ni hjälps åt i teamet, men tar ansvar för era egna delar av arbetsdagen.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är tekniskt lagd, gärna händig och nyfiken på maskiner. Du har grundläggande teknisk förståelse, är lösningsorienterad och trivs med att arbeta praktiskt. B-körkort är ett krav, då en del av arbetet sker ute hos kund. Du har god datavana och känner dig trygg i att arbeta med Office-paketet.
Det är meriterande om du har truckkort, god kännedom om maskiner och material, samt en förmåga att förstå kunders behov och kunna föreslå rätt maskinlösningar. Har du dessutom tidigare erfarenhet från en liknande roll där du snabbt behövt hitta lösningar i oväntade situationer, är det en klar fördel.
Som person är du positiv, engagerad och har lätt för att ta egna initiativ. Du är flexibel, prestigelös och har förmåga att anpassa dig när arbetsdagen förändras. Du arbetar självständigt, men samarbetar också gärna med andra och är mån om att bidra till en god stämning och ett välfungerande team.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet - vi söker dig med rätt energi, vilja att lära och ett driv att göra ett bra jobb varje dag.
Detta är ett konsultuppdrag, du som blir anställd kommer vara anställd hos oss på StudentConsulting och arbeta ute hos kunden.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Emilia Bergstedt på mailadress: emilia.bergstedt@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
