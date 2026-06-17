Kundmottagare Mölndal
Ramudden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Mölndal Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Mölndal
2026-06-17
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, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vi söker en serviceinriktad Kundmottagare till vår depå i Mölndal som vill stärka vårt team och bidra till en trygg och säker vardag för våra kunder. Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som Kundmottagare hos oss är din huvudsakliga arbetsuppgift att ta emot och hjälper våra kunder på depån i Mölndal. Du lägger in arbetsordrar i vårt ordersystem (MCS), tar fram plocklistor på material och är behjälplig att trycka skyltar. Du kommer också att fakturera, ta fram frakt- och retursedlar och se till att skadat eller saknat material följs upp med kund samt debiteras efter slutfört arbete.
Du är också behjälplig med uthyrningsarbetet som innebär att planera materialflöden och fördela material och fordon på depån i samverkan med övriga kollegor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Mölndal, vi tillämpar provanställning.
Om dig
Vi söker dig som prioriterar kundnöjdhet och visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar. Du skapar samarbete och tar aktivt kontakt med andra. Du visar förstående för kunden och använder dig av feedback för att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Vidare hanterar du stress genom målfokuserat arbete och anpassar dig väl till nya omständigheter.
För att lyckas i rollen uppmärksammar du och tar tag i olösta problem, du har ett gott ordningssinne och är flexibel. B-körkort samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav.
Vidare vill vi att du, liksom oss, värnar om trafiksäkerhet och en trygg arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som delar våra värderingar och vill vara med och bidra till vår kultur.Om företaget
På Ramudden brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser. Vi finns på 90 depåer och erbjuder uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar som gör det tryggare att arbeta i trafikerade miljöer. Men i grunden handlar det inte om skyltar, barriärer eller fordon utan om människor. Vårt syfte är enkelt men viktigt: alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra kärnvärden
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss – det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag.
Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter.
Detta erbjuder vi dig
Som vår nya kollega blir du en del av ett framåtblickande företag med stark sammanhållning, stabil grund och stort engagemang. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför satsar vi långsiktigt på kompetensutveckling, lärande och möjligheter att växa inom bolaget. Vi har också ett tydligt fokus på välmående, med friskvårdssatsningar som ska bidra till både hälsa och gemenskap. Hos oss får du tillgång till förmåner inom både hälsa, friskvård och fritid.
Läs mer om oss på https://www.ramudden.se/om-oss/jobb-karriarÖvrig information
Vi på Ramudden arbetar för att alla ska komma hem oskadda därför ser vi det som en självklarhet att alkohol och droger inte hör hemma på våra arbetsplatser och/eller i trafiken. Vi genomför därför alkohol- och drogtester vid nyanställningar. Vi genomför även bakgrundskontroller för en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Är du den vi söker? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramudden AB
(org.nr 556674-6730), https://www.ramudden.se/
431 53 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Jimmy Olofsson Jimmy.Olofsson@ramudden.se Jobbnummer
9967187