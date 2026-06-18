Kundmottagare - Visby
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Gotland Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Gotland
2026-06-18
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Gotland
, Oskarshamn
, Nyköping
, Vimmerby
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en kundmottagare till ett växande företag i Visby!Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Företaget är en etablerad aktör i Visby med fokus på hög service, kvalitet och långsiktiga kundrelationer. Verksamheten präglas av professionalism, engagemang och en stark laganda där medarbetarna arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga upplevelse för kunderna.
Här erbjuds du möjligheten att bli en del av ett företag med god sammanhållning och stora möjligheter att utvecklas i din roll.Om tjänsten
Som kundmottagare blir du en viktig del av den dagliga verksamheten och företagets ansikte utåt. Du ansvarar för att ta emot kunder, hantera bokningar och administrativa uppgifter samt säkerställa att varje kund får ett professionellt och trevligt bemötande.
Du kommer att arbeta i en varierande roll med många kontaktytor där service, struktur och kommunikation står i fokus.
I rollen ingår bland annat:
Ta emot och hjälpa kunder i kundmottagningen
Hantera bokningar och planering
Administration och dokumenthantering
Löpande kontakt med kunder och kollegor
Säkerställa hög servicenivå och kundnöjdhet
Arbeta lösningsorienterat i det dagliga arbetet
Vi söker dig som
Du är driven, engagerad och har en stark vilja att lära dig nya saker. Tidigare erfarenhet från exakt samma roll är inget krav – vi lägger stor vikt vid personlighet, inställning och viljan att utvecklas.
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta med människor och ha många bollar i luften samtidigt. Vi ser gärna att du är serviceinriktad, strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av kundservice, administration eller liknande arbete
God datorvana och administrativ förmåga
Förmåga att arbeta självständigt och lösningsorienterat
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Ett positivt driv och viljan att utvecklas
Det är meriterande om du tidigare arbetat i en liknande roll eller inom administration/service.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Visby (visa karta
)
621 37 VISBY Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9970522