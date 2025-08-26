Kundleveransansvarig, Region-IT
2025-08-26
IT Kundgrupp Hälso- och sjukvård består av 25 engagerade medarbetare som tillsammans utgör ett stöd för regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter.
Arbetsmiljön kännetecknas av ett högt tempo, starkt engagemang och en tydlig framåtanda. I takt med att regionen genomgår en omfattande digitaliseringsresa söker vi nu ett par kundleveransansvariga som ska hjälpa oss i arbetet. Här får du vara med och forma framtidens vård - med teknik som verktyg och människan i fokus.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Som kundleveransansvarig tillhör du kundteamet för hälso- och sjukvård på Region-IT och arbetar i nära samarbete med kundansvarig på Region-IT och hälso- och sjukvården. Du har ett helhetsansvar för att samordna och koordinera tekniska leveranser av IT-tjänster. Rollen är både teknisk och operationell, med fokus på att säkerställa att kundens lösningar och tjänster fungerar enligt överenskomna nivåer och behov.
Du är en nyckelperson i det dagliga arbetet med att driva och följa upp leveranser, initiera uppdrag och samordna resurser inom Region-IT samt gentemot externa leverantörer. Du prioriterar och fattar beslut inom ramen för befintliga planer och arbetar aktivt med att följa upp kostnader, mål och resultat.
I rollen som kundleveransansvarig ingår bland annat att:
- Leda och samordna teknisk och operationell projektledning
- Koordinera och följa upp IT-leveranser utifrån gjorda beställningar och överenskommelse
- Initiera och driva uppdrag utifrån beslut och kundens behov
- Säkerställa att IT-komponenter är tillgängliga enligt avtalad nivå
- Samverka med resursägare för att bemanna uppdrag på operativ nivå
- Delta i upphandlingar som representant från Region-IT
- Informera berörda parter om riktlinjer och ramar för design och IT-arkitektur
- Ställa krav på utvecklingsprojekt ur ett operationellt perspektiv
- Omvärldsbevaka ur ett tekniskt perspektivKvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk examen eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av IT-verksamhet såsom utveckling, implementation, införande och förvaltning
- Erfarenhet från förvaltningsroller samt projektledning inom IT
- Ett genuint intresse för digitaliseringens möjligheter
- Förmåga att förstå och tolka verksamhetsbehov och översätta dessa till tekniska lösningar
Meriterande är erfarenhet av hälso- och sjukvård samt vårdinformationssystem.
För att lyckas i rollen ser vi att du har mycket god samarbetsförmåga, är kommunikativ och strukturerad. Du trivs med att arbeta både kort- och långsiktigt och har förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter. Du är utåtriktad, lyhörd och har lätt för att skapa och underhålla relationer i yrkesmässiga sammanhang.
Urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
