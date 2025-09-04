Kundansvarig / Service Delivery Manager
Opsio AB / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2025-09-04
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Opsio AB i Karlstad
Är du en kommersiell person som brinner för kundrelationer och vill vara med och utveckla våra affärer framåt? Vi söker dig som vill kombinera starka kundrelationer med affärsutveckling och projektledning.
Om rollen
Som Kundansvarig / Service Delivery Manager blir du primär kontaktperson för våra kunder och ansvarar för att säkerställa hög kvalitet i leverans och kundnöjdhet. Du arbetar nära ledningsgrupper hos våra kunder (CEO, CFO och andra beslutsfattare) och leder arbetet med att utveckla affären, driva innovation och stärka kundernas IT-mognad.
Dina ansvarsområden
Vara primär kundkontakt och bygga långsiktiga relationer.
Presentera lösningar och resultat för ledningsgrupper på C-nivå.
Utveckla affärer och identifiera nya möjligheter i befintliga kundkonton.
Leda projekt och införanden hos kund.
Besöka kunder regelbundet för att stärka relation och förstå behov.
Ansvara för att kundrelationen vårdas och utvecklas.
Driva innovation tillsammans med kund.
Leverans- och kvalitetsansvar
Säkerställa leverans av IT- och tjänsteåtaganden enligt avtal.
Koordinera team och resurser för leverans enligt tid, kvalitet och budget.
Övervaka och rapportera KPI:er och SLA:er till kund och ledning.
Fungera som eskaleringspunkt vid incidenter eller problem.
Driva kontinuerliga förbättringar för effektivitet, kvalitet och kundnöjdhet.
Planera och leda service review-möten med kund och interna team.
Ha budget- och kostnadsansvar för leveransområden.
Vi söker dig som är:
Kommunikativ och relationsdriven.
Bekväm i dialog med beslutsfattare på hög nivå.
Bekväm med det Engelska språket i skrift/tal.
Strukturerad och van vid att leda projekt och koordinera team.
Affärsmässig och ser möjligheter till utveckling hos kund.
Trygg i att arbeta med leverans och kundrelationer.
Vi erbjuder
Möjligheten att arbeta nära några av marknadens mest spännande kunder.
En dynamisk arbetsmiljö där innovation och kundvärde står i fokus.
Stora möjligheter att påverka och utveckla både våra kunder och vår egen organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: recruitment@opsio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Opsio AB
(org.nr 556813-0032), http://www.opsio.se
Tynäsgatan 12 A (visa karta
)
652 16 KARLSTAD Jobbnummer
9492541