Kundansvarig säljare
Derome Aktiebolag / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2026-07-15
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På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Derome Bygg & Industri
Vill du arbeta nära kunder, bygga långsiktiga relationer och bidra till smarta lösningar – i en roll där både du och dina idéer får ta plats och utvecklas?
Brinner du för byggmaterial och järnvaror och vill vara en del av en organisation där enkelhet, ansvarstagande, långsiktighet och engagemang genomsyrar allt vi gör?
Vi söker nu en driven och relationsskapande säljare som vill bidra till vår fortsatta tillväxtresa. Hos oss blir du en del av ett öppet, hjälpsamt och engagerat team där vi värnar om både affärsnytta och arbetsglädje.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta aktivt med försäljning och utveckling av din kundbas utifrån egen försäljningsbudget
Ansvara för en egen kundportfölj, inklusive uppsökande arbete och planering av kundbesök
Vidareutveckla befintliga relationer och etablera nya affärskontakter
Förstå kunders behov och anpassa vårt erbjudande inom produkter och tjänster
Hantera offertarbete samt följa upp avtal inom byggmaterial och järnvaror
Vi tror att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning och uppsökande sälj
Har god affärsförståelse och förmåga att skapa värde i kunddialoger
Är en lagspelare som bidrar med energi, engagemang och sprider glädje i teamet
Har kunskap om byggbranschen, gärna inklusive erfarenhet av ABM07
Är strukturerad och driver ditt arbete framåt på ett självständigt sätt
Är lyhörd, serviceinriktad och har lätt för att skapa förtroende
Gärna har ett lokalt kontaktnät inom byggbranschen i Helsingborg med omnejd
För att trivas som kundansvarig säljare hos oss behöver du ha eget driv, uppskatta frihet under ansvar och känna engagemang för hela säljprocessen – från första kontakt till uppföljning. Du har lätt för att möta olika människor, lyssna in behov och skapa trygghet i varje dialog.
Då det är semestertider är vi tillgängliga för eventuella frågor om tjänsten från och med vecka 32.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig – vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag.Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Derome är mer än bara virke och skruv. Vi förenklar vardagen för våra yrkeskunder och i våra bygg- och industrivaruanläggningar samt på våra maskinuthyrningsdepåer i västra och södra Sverige jobbar vi nära våra kunder.
Hos oss ingår du i ett team som brinner för att utmana – tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för yrkesproffs.
Läs mer på derome.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Derome Aktiebolag
(org.nr 556120-4487), https://www.derome.se/privat/karriar/lediga-jobb
Muskötgatan 11 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborg Kontakt
Divisionschef
Nemrud Gulo nemrud.gulo@derome.se 044-202444 Jobbnummer
10002974