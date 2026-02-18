Kundansvarig säljare
Drivabolagen AB / Säljarjobb / Upplands Väsby Visa alla säljarjobb i Upplands Väsby
2026-02-18
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Drivabolagen AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Solna
, Håbo
, Södertälje
eller i hela Sverige
Kundansvarig Säljare till Drivabolagen AB
Vill du arbeta i ett växande bolag där relationer, affärsmannaskap och resultat står i fokus? Är du en driven säljare som trivs med eget ansvar och långsiktiga kundrelationer? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Som Kundansvarig Säljare hos Drivabolagen AB får du en central roll i vår fortsatta tillväxtresa. Du ansvarar för att utveckla och stärka relationerna med både nya och befintliga kunder. Rollen innebär ett helhetsansvar - från prospektering och behovsanalys till offert, förhandling och uppföljning.
Du arbetar självständigt men i nära samarbete med kollegor inom sälj och leverans för att säkerställa hög kundnöjdhet och långsiktiga affärer.Dina arbetsuppgifter
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Identifiera och kontakta nya affärsmöjligheter
Genomföra kundmöten (digitalt och fysiskt)
Ta fram offerter och driva affärer i mål
Följa upp resultat och arbeta mot uppsatta mål
Bidra till utveckling av säljstrategier och arbetssätt
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning
Är resultatinriktad och affärsdriven
Har god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroende
Trivs med frihet under ansvar
Har B-körkort
Meriterande är erfarenhet från branschen samt arbete med CRM-system.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett expansivt bolag
Möjlighet att påverka och utvecklas
Konkurrenskraftig lön med provisionsmodell
Ett engagerat och sammansvetsat team
Tjänstebil och övriga förmåner enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter det här som rätt utmaning för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt - urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till Drivabolagen AB!
Vill du att annonsen ska vara mer formell, mer säljande/energifylld eller anpassad för LinkedIn/Arbetsförmedlingen?
lägg också till att en arbetsuppgift är att vara länken mellan butiken och våra merchandisers för att tillse att arbetet blir utformat perfekt efter kundens önskemål
Självklart - här är den uppdaterade annonsen med tillägget inkluderat:
Kundansvarig Säljare till Drivabolagen AB
Vill du arbeta i ett växande bolag där relationer, affärsmannaskap och resultat står i fokus? Är du en driven säljare som trivs med eget ansvar och långsiktiga kundrelationer? Då kan du vara den vi söker!Om tjänsten
Som Kundansvarig Säljare hos Drivabolagen AB får du en central roll i vår fortsatta tillväxtresa. Du ansvarar för att utveckla och stärka relationerna med både nya och befintliga kunder. Rollen innebär ett helhetsansvar - från prospektering och behovsanalys till offert, förhandling och uppföljning.
Du arbetar självständigt men i nära samarbete med kollegor inom sälj och leverans för att säkerställa hög kundnöjdhet och långsiktiga affärer.Dina arbetsuppgifter
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Identifiera och kontakta nya affärsmöjligheter
Genomföra kundmöten (digitalt och fysiskt)
Ta fram offerter och driva affärer i mål
Vara länken mellan butik och våra merchandisers för att säkerställa att arbetet utformas och genomförs enligt kundens önskemål
Följa upp resultat och arbeta mot uppsatta mål
Bidra till utveckling av säljstrategier och arbetssätt
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning
Är resultatinriktad och affärsdriven
Har god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroende
Är strukturerad och lösningsorienterad
Trivs med frihet under ansvar
Har B-körkort
Meriterande är erfarenhet från branschen samt arbete med CRM-system.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett expansivt bolag
Möjlighet att påverka och utvecklas
Konkurrenskraftig lön med provisionsmodell
Ett engagerat och sammansvetsat team
Tjänstebil och övriga förmåner enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter det här som rätt utmaning för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt - urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till Drivabolagen AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: hampus@drivabolagen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundansvarig Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drivabolagen AB
(org.nr 556202-9966), http://www.drivabolagen.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Försäljningschef
Christian Jennerheim christian@drivabolagen.se 070-583 77 70 Jobbnummer
9750901