Kundansvarig Maxi butik
2026-02-16
Är du en proaktiv och analytisk lagspelare med kunskap inom marknadsföring och passion för kundrelationer? Då är detta rätt möjlighet för dig!
Vi erbjuder dig att bli en del av Sveriges största Inhousebyrå där du är med och gör vardagen lite enklare för miljontals människor varje dag. På ICA Reklam skapas kommunikation som gör skillnad för drygt 1300 ICA-butiker runt om i landet samt alla övriga bolag inom ICA Gruppen. Som Inhousebyrå kombineras detaljkunskap om ICA med spetskompetens inom kommunikation och olika mediekanaler - ett brett och spännande verksamhetsområde.
Om rollen
Som Kundansvarig på Maxi kommer du att vara en central del av vårt butiksteam och spela en avgörande roll i att utveckla och stärka våra kundrelationer. Din huvuduppgift är att, utifrån våra kund- och bearbetningsstrategier, ge aktivt och proaktivt stöd till våra kunder. Målet är att utveckla och skapa affärsnytta med mätbara effekter, vilket i sin tur stärker både kundens affär och ICA Reklams position och affär.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Delta aktivt och leda kundteamets leverans.
Bygga förtroende hos kunder genom proaktiva och rådgivande dialoger som utvecklar deras affär och bidrar till ICA Reklams affär.
Daglig analys av kunddata, till exempel från proaktivitetsvyer och Hubspot, och omsätta analysen till konkreta rekommendationer.
Vara lyhörd för kundernas behov och önskemål och omsätta dessa till nya uppdrag och projekt, stora som små.
Kundansvar
Bygga och upprätthålla förtroende hos kunder genom proaktiv och rådgivande dialog.
Identifiera kundens behov och omvandla dessa till nya uppdrag och projekt.
Ansvara för leverans, uppföljning och utvärdering av kunduppdrag.
Affärsutveckling
Stötta kunder i deras kommunikationsplanering och fungera som en partner i all kommunikation.
Ansvara för prissättning i offerter och finansiell beskrivning av affären med kunden.
Personalansvar
Ansvara för bemanning, rekrytering, onboarding, offboarding, medarbetarsamtal, arbetsmiljö och lönesättning.
Utveckla teamets samarbete och gemensamma arbetssätt genom tydliga mål och KPI:er.
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Du som söker ska ha en relevant högskoleutbildning inom marknadsföring, ekonomi eller motsvarande. Som person är du analytisk, initiativrik, driven, social och har ledaregenskaper. Det är viktigt att du är en relationsskapare som är nyfiken och inte är rädd för att dela med dig av erfarenheter och insikter. Du förstår vikten av behovsanpassad försäljning och är kunnig inom alla kanaler, affärsmässig, varumärkeskunnig samt förstår strategier och hur de omsätts i det operativa arbetet. Du är en kommunikativ lagspelare med hög social kompetens och har en vilja att bemöta kund i stora och små uppdrag där du har förmåga att läsa av var kunden befinner sig.
Har du erfarenhet från någon del av ICA sedan tidigare så ser vi det som mycket meriterande. I synnerhet från butik.
Vi erbjuder
Hos oss på ICA får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och inspirerande miljö där du har en direkt påverkan på både våra kunders och ICA:s framgångar. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar tajt tillsammans för att överträffa kundernas förväntningar och skapa positiva resultat. Innan anställning kommer du behöva genomgå drogtest.
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill vara med och forma framtiden hos ICA Reklam Maxi Butiksteam? Skicka in din ansökan redan idag!
Anställningsform
TillsvidarePubliceringsdatum2026-02-16Tillträde
Omgående.
Rekryterande chef
Carolin Lennartsson, carolin.lennartsson@ica.se
tel; 0722 20 08 42
Sista dag för ansökan
2026-02-26 (intervjuer sker löpande).
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning. Läs mer om hur det är att jobba på ICA.
Kontaktuppgifter
Vill du ha mer information om tjänsten, kontakta gärna rekryterande chef Carolin Lennartsson, carolin.lennartsson@ica.se
tel; 0722 20 08 42
Facklig kontaktperson: Daniela Fagernäs, daniela.fagernas@ica.se
, 072-220 01 96
Eva Tottie AF, eva.tottie@ica.se
, 0702-46 49 09 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
442 80 KUNGÄLV Arbetsplats
Ica Sverige Jobbnummer
9745976