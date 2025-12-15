Kundansvarig Fastighetsförvaltare Till Skab
2025-12-15
Som kundansvarig fastighetsförvaltare har du en meningsfull och affärsnära roll i ett bolag som bygger och förvaltar framtidens hållbara miljöer. Du erbjuds stort ansvar och frihet att påverka, arbetar i en inkluderande kultur med nära samarbete
Om uppdraget Vi söker en Kundansvarig fastighetsförvaltare till SKAB för ett konsultuppdrag på heltid via oss på Bemannia. Uppdraget förväntas starta 2026-01-12 och pågå till 2026-08-31.
Dina arbetsuppgifter
Som kundansvarig fastighetsförvaltare blir du den som håller ihop kundperspektivet och det ekonomiska perspektivet. Du ansvarar för hyresavtal, budget och prognoser, och du är den som ser till att hyresgäster får rätt information och service på sina villkor.
Du arbetar nära tekniska förvaltare och har många kontaktytor inom ditt fastighetsområde. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete - från att skriva beslutsunderlag för investeringar till att möta kunder och utveckla rutiner.
Ansvara för hyresavtal: bevakning, nytecknande, omförhandling och uppsägningar
Föra dialog och hålla möten med kunder inom ditt område
Arbeta med budget och prognoser för drift- och investeringsbudget
Skriva beslutsunderlag för exempelvis investeringar
Utveckla processer och rutiner inom ditt ansvarsområde
Vara intern beställare i ny- och ombyggnadsprojekt
Vem är du?
Du kan vara i början av din karriär eller ha några års erfarenhet - det viktigaste är att du vill utvecklas och bidra med ditt engagemang.
Du är en person som sätter kunden i första rummet och som kan skapa långsiktiga, förtroendefulla relationer. För att lyckas i rollen behöver du vara lyhörd, kommunikativ och ha förmågan att förklara komplexa frågor på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Högskoleutbildning eller yrkeshögskola med inriktning mot fastighetsförvaltning, fastighetsekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Personlighet
Intresse och erfarenhet av hyresavtal, budgetarbete och uppföljning i fastighetssystem
Övergripande förståelse för fastigheters teknik och uppbyggnad
Mycket god samarbetsförmåga och förmåga att skapa förtroende i dialoger
En serviceinriktad, trygg och stabil personlighet som möter kunder med respekt och engagemang
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet och kunskap om offentlig upphandling.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-01-09
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan.Snellman@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 194 50 00
