Kundansvarig
Luftfartsverket / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2025-09-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luftfartsverket i Norrköping
, Linköping
, Karlsborg
, Ödeshög
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hanterar du kunder och avtal inom flyg- eller teknikbranschen och letar efter nya utmaningar? Vill du ha ett utmanande och flexibelt arbete med många personliga möten? Då är det här tjänsten för dig!
Avdelningen Operations är en av LFVs operativa enheter. Vi ansvarar för flygtrafiktjänster för civil, militär och obemannad luftfart. Det innebär bland annat att leda och separera flygplan vid start och landning samt att bidra med underlag för färdplanering. Våra tjänster levereras till Försvarsmaktens, privata, kommunala och statliga flygplatser, samt till flygbolag och piloter. Vårt uppdrag gäller i alla beredskapslägen, och vi som myndighet har en viktig roll i totalförsvaret. Totalt är vi cirka 350 medarbetare inom Operations och vi verkar på ett tjugotal platser runtom i Sverige. Vår nuvarande kundansvarig går i pension efter årsskiftet och vi söker nu hennes efterträdare.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stort eget ansvar och mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. För oss är det självklart att det ska finnas en bra balans mellan arbete och privatliv. Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Tjänsten ingår i avdelningen Operations stab. Den är direkt underställd avdelningens stabschef men arbetet bedrivs i nära kontakt med såväl andra avdelningar som LFVs ledningsgrupp. Utifrån uppdraget kan rapportering ske till stabschef, direktör Operations, LFVs ledningsgrupp eller en särskilt tillsatt styrgrupp inom LFV.
Arbetet innebär att vara kontaktperson gentemot identifierade nyckelkunder. I uppdraget ingår bland annat att
• Utveckla samt bibehålla relationer med kunder samt säkerställa relevanta dialoger med representanter för befintliga kunder
• Identifiera och förstå kunders behov och omsätta det i relevanta lösningar
• Samordna interna resurser och säkerställa att kundernas behov tillgodoses
• Ta fram försäljningsstatistik, prognoser och marknadsanalyser
• Bidra till affärsutveckling genom arbete med affärsplanering och strategisk inriktning
• Driva och koordinera avtalsförhandlingar och avtalsuppdateringar i samråd med operativ personal samt funktioner inom juridik, ekonomi och inköp
• Genomföra avtalsuppföljning utifrån resultat och nyckeltal
• Delta i upphandlingar tillsammans med operativ personal samt funktioner inom juridik, ekonomi och inköpPubliceringsdatum2025-09-02Profil
Vi söker dig som har ett strategiskt tänkande och förmågan att se helheten. Du är trygg i att arbeta långsiktigt och bygga starka affärsrelationer över tid. Förändring och utveckling är något du trivs med, och du tar gärna initiativ för att driva arbetet framåt. Du planerar och strukturerar ditt arbete på egen hand, men har också lätt för att anpassa dig när förutsättningarna ändras. Du är målinriktad, tar ansvar för dina leveranser och strävar alltid efter att nå goda resultat. Du samarbetar effektivt med andra, är lyhörd och tydlig i din kommunikation och ser till att förväntningar och budskap är tydliga för alla inblandade.
Du har även:
• Flerårig erfarenhet som kundansvarig, key account manager eller projektledare inom större projekt med kund och avtalsfokus
• En för tjänsten relevant utbildning inom ekonomi eller juridik
• Förmåga att tolka olika typer av texter, upprätta och förstå affärsavtal
• God IT-vana (särskilt i Excel och PowerPoint)
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
• B-körkort då tjänsten innebär resor till LFVs olika verksamhetsställen
Erfarenhet från flygbranschen eller annan bransch inom teknik eller tillverkningsindustrin är mycket meriterande för tjänsten.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Norrköping, Arlanda eller Landvetter. . Andra orter där LFV har verksamhet kan också vara aktuellt. Det finns möjlighet till flexibilitet gällande arbete på kontoret och distans. I och med att Operations bedriver verksamhet på ett flertal orter medför tjänsten en del resor. Även utlandsresor kan förekomma.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning.
LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor.
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://lfv.se/ Kontakt
Stabschef
Charlotte Rydberg charlotte.rydberg@lfv.se Jobbnummer
9488714