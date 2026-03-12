Kundansvarig - deltid
2026-03-12
Dina arbetsuppgifter
STUDENTER SÖKES TILL ICA BANKENS KUNDSERVICE
Har du talang för att ge fantastisk service och är intresserad av privatekonomi och bankvärlden? Vi söker nu passionerade och engagerande studenter till ICA Banken i Borås som gillar att skapa mervärde för bankens kunder och bygger starka kundrelationer. Om du är redo för nästa steg i din karriär inom bankbranschen, är detta din chans.
Din framtida uppdragsgivare:
Att göra varje dag lite enklare, det är vår vision. När du jobbar hos oss bidrar du till att hitta enklare och bättre lösningar för våra kunder så att de får en tryggare hushållsekonomi. Det bidrar till att vårt jobb känns meningsfullt på riktigt. Varje dag.
ICA Banken erbjuder ett komplett utbud av banktjänster för privatpersoner, allt ifrån spara och betala till låna och försäkra. Våra Företagstjänster levererar effektiva betaltjänster och finansiella lösningar till ICA Handlare, ICA Gruppen samt myndigheter och kommuner. Vi vill göra varje dag lite enklare och förenkla vardagen för ICAs kunder. Vi möter våra kunder i butik, digitalt och via telefon.
ICA strävar efter att återspegla både våra kunders mångfald och samhället som helhet och är därför beroende av medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter. Vi värdesätter mångfalden av kunskap och perspektiv som detta innebär.
Vad erbjuder rollen?
Som kundansvarig hos ICA Banken har du en central roll där du är kundens första kontakt. Dina arbetsuppgifter innefattar att hjälpa kunder över telefon, chatt och mejl med olika frågor om bankens produkter, tjänster och digitala lösningar. Du kommer att erbjuda skräddarsydda lösningar för privatpersoner baserat på kundens individuella behov. I ditt uppdrag ingår även att naturligt bredda kundernas engagemang på ICA Banken och därigenom bidra till långsiktiga relationer.
Du förväntas kunna arbeta minst 35 timmar per månad både under vardagar samt 1-2 helgpass. Arbetspassen är mellan 4-5 timmar eller heldagar enligt överenskommelse. Arbetstiden för studenter är flexibel och följer ICA Bankens öppettider, vilket innebär vardagar kl. 07:50-20:10 samt helger 9:50-15:10. Du har själv ansvaret att lägga in din tillgänglighet så det passar bra ihop med studier eller annat arbete. Du är anställd via Randstad AB på uppdrag hos ICA-banken och uppdraget börjar med en introduktionsutbildning som pågår i ca fyra veckor och samordnas med dig så att det passar dina studier/annat arbete.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av en säljroll eller har en bakgrund inom service där du är van vid att ta ett stort eget ansvar. Som person är du genuint serviceinriktad, nyfiken och älskar utmaningar. Du trivs med försäljning och har ett stort intresse för privatekonomi. Självledarskap är något som kommer naturligt för dig, och du söker en arbetsmiljö som präglas av ständigt lärande, entreprenörskap och ett starkt fokus på kunden.
Frågor? Kontakta gärna Jennifer Jansson på jennifer.jansson@randstad.se
.
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Besvara inkommande samtal, e-post och chattmeddelanden från kunder.
Ge professionell och vänlig support för att lösa kundfrågor.
Hantera kundklagomål och försäkra dig om att varje ärende hanteras på ett effektivt och professionellt sätt.
Registrera och dokumentera kundinteraktioner i systemet.
Samarbeta med andra avdelningar för att lösa kundrelaterade ärenden.
Erbjuda bankens produkter.
Bistå med digitala tjänster och andra lösningar mot privatpersoner.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi tar inte emot ansökningar via mail. Kvalifikationer
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och har minst 1,5 år kvar av dina studier. OBS! Bifoga intyg på annan huvudsaklig sysselsättning i ett mejl till talent.center@randstad.se
. Skriv " Kundansvarig - deltid" i ämnesraden.
Kunna jobba heltid under sommaren samt under mellandagar jul/nyår.
Goda kunskaper i både svenska och engelska, samt god datorvana.
Om företaget
ICA Banken AB
