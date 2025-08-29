Kund- och personalansvarig assistanskonsult
A-Assistans Leimir AB / Ekonomichefsjobb / Hudiksvall Visa alla ekonomichefsjobb i Hudiksvall
2025-08-29
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Hudiksvall
Vårt företag växer och därför söker vi en ny kollega till vårt team med utgångspunkt från Hudiksvallskontoret.
Vill du arbeta i en meningsfull roll där du får kombinera ledarskap, personalansvar och kundstöd? Då kan detta vara jobbet för dig!
Som Assistanskonsult (Kund- och personalansvarig) hos A-Assistans Leimir AB har du en viktig roll där du ansvarar för våra kunder och deras personliga assistenter. Tjänsten är både utmanande och stimulerande, med stort fokus på att skapa bästa möjliga assistanslösningar för våra kunder.
Tjänsten innebär en del resor, därför är B-körkort ett krav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för våra kunder och deras personliga assistenter.
Personalledning, rekrytering och arbetsgivaransvar.
Budgetansvar för respektive arbetsställe.
Dokumentation, administration och myndighetskontakter.
Stödja och utveckla våra kunder och deras assistanslösningar.
Vi erbjuder:
En dynamisk och meningsfull arbetsmiljö.
Möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Flexibla arbetstider - vi värdesätter balans mellan arbete och privatliv.
Fast månadslön och en tillsvidaretjänst på 100%.
En inkluderande arbetsplats där vi värdesätter mångfald-vi välkomnar särskilt fler manliga kollegor till vårt team.
Vem är du?
Du har gärna utbildning eller erfarenhet inom personalledning, HR, sociologi, beteendevetenskap, ekonomi med ledarskapsinriktning eller liknande.
Kunskap eller Erfarenhet av att arbeta med personer som har rätt till insatser enligt LSS och SFB och funktionsnedsättningar är meriterande.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Du hanterar flera språk
Du är flexibel och öppen för resor med övernattningar vid behov.
Krav: Körkort (B), tillgång till bil och att du är icke-rökare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om A-Assistans Leimir AB
A-Assistans är en privat assistansanordnare som erbjuder personlig assistans inom ramen för LSS. Vi startade i Hudiksvall 1994 och har idag cirka 650 anställda. Vårt huvudkontor ligger i Hudiksvall och vi har lokalkontor i Karlstad, Göteborg, Stockholm, Västerås, Östersund och Umeå.Publiceringsdatum2025-08-29Så ansöker du
Sök snarast! Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Skicka din ansökan till: mira.jonsson@a-assistans.se
Frågor om tjänsten? Kontakta Mira Jonsson på 070-392 95 50
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: mira.jonsson@a-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AK2509". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), https://a-assistans.se/
Kastellvägen 2C (visa karta
)
824 55 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Assistans Hudiksvall Kontakt
Mira Jonsson mira.jonsson@a-assistans.se 0650-54 15 51 Jobbnummer
9482175