Kultursamordnare

Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhet Kultur / Administratörsjobb / Vänersborg
2026-02-24


Publiceringsdatum
2026-02-24

Beskrivning
Vill du vara med och skapa ett levande kulturliv för våra invånare? Vi söker nu en kultursamordnare som ansvarar för offentliga arrangemang i vår kommun.

Vi värdesätter samarbete och innovation, och du kommer att ha möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter med kollegor som delar ditt engagemang för kultur och arrangemang för att nå måluppfyllelse.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som kultursamordnare kommer du bland annat att:

- planera, genomföra och följa upp kulturaktiviteter, projekt och arrangemang
- samordna och samverka med föreningsliv, studieförbund, kulturutövare och andra aktörer
- arbeta med delaktighet, tillgänglighet och målgruppsanpassning
- projektleda kulturprojekt inklusive administration, budget och uppföljning
- bidra till utvecklingsarbete inom kulturverksamheten



Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- eftergymnasial utbildning inom kultur, konst, samhällsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet av att arbeta med kulturverksamhet, kulturprojekt eller arrangemang
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- vana att arbeta självständigt och i samverkan med andra

Meriterande
- erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
- erfarenhet av projektledning
- erfarenhet av arbete med barn och unga eller andra specifika målgrupper

Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:

- kreativ, initiativtagande och lösningsorienterad
- strukturerad och ansvarstagande
- kommunikativ och relationsskapande
- flexibel och trygg i att arbeta i en föränderlig verksamhet

Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en samhällsviktig verksamhet där kultur bidrar till demokrati, delaktighet och livskvalitet. Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp och får möjlighet att påverka och utveckla kulturverksamheten i kommunen.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en 100% visstidsanställning, med möjlighet till förlängning. Kvälls- och helgjobb förekommer. Körkort är ett krav.



Om Vänersborgs kommun

Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Övrig information

Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer .

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/57".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vänersborgs kommun (org.nr 212000-1538)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhet Kultur

Kontakt
Katarina Stella
0521-721933

Jobbnummer
9761028

