Kultursamordnare
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhet Kultur / Administratörsjobb / Vänersborg Visa alla administratörsjobb i Vänersborg
2026-02-24
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhet Kultur i Vänersborg Publiceringsdatum2026-02-24Beskrivning
Vill du vara med och skapa ett levande kulturliv för våra invånare? Vi söker nu en kultursamordnare som ansvarar för offentliga arrangemang i vår kommun.
Vi värdesätter samarbete och innovation, och du kommer att ha möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter med kollegor som delar ditt engagemang för kultur och arrangemang för att nå måluppfyllelse.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kultursamordnare kommer du bland annat att:
- planera, genomföra och följa upp kulturaktiviteter, projekt och arrangemang
- samordna och samverka med föreningsliv, studieförbund, kulturutövare och andra aktörer
- arbeta med delaktighet, tillgänglighet och målgruppsanpassning
- projektleda kulturprojekt inklusive administration, budget och uppföljning
- bidra till utvecklingsarbete inom kulturverksamheten Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- eftergymnasial utbildning inom kultur, konst, samhällsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet av att arbeta med kulturverksamhet, kulturprojekt eller arrangemang
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- vana att arbeta självständigt och i samverkan med andra
Meriterande
- erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
- erfarenhet av projektledning
- erfarenhet av arbete med barn och unga eller andra specifika målgrupperDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
- kreativ, initiativtagande och lösningsorienterad
- strukturerad och ansvarstagande
- kommunikativ och relationsskapande
- flexibel och trygg i att arbeta i en föränderlig verksamhet
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en samhällsviktig verksamhet där kultur bidrar till demokrati, delaktighet och livskvalitet. Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp och får möjlighet att påverka och utveckla kulturverksamheten i kommunen.Anställningsvillkor
Tjänsten är en 100% visstidsanställning, med möjlighet till förlängning. Kvälls- och helgjobb förekommer. Körkort är ett krav.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/57". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhet Kultur Kontakt
Katarina Stella 0521-721933 Jobbnummer
9761028