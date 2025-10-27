Kryptolog inom nätverkssäkerhet
2025-10-27
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Komplexiteten i moderna nätverk och teknisk infrastruktur utvecklas ständigt. Vi söker nu en kryptolog som vill följa den utvecklingen. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag Du kommer att tillhöra avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen bidrar till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos samhällsviktiga verksamheter i Sverige samt med underlag till underrättelserapporteringen. Du kommer att arbeta vid kryptokontoret som har i uppdrag att stödja både signalunderrättelse- och cybersäkerhetsverksamheten med lösningar på kryptologiska utmaningar.
I rollen som kryptolog kommer du att följa utvecklingen inom moderna nätverk, med särskild inriktning mot deras säkerhetsfunktioner och sårbarheter. Du arbetar främst för forceringsverksamheten, men din kunskap och dina insikter om sårbarheter kan även komma till nytta inom kontorets arbete med standardisering, rådgivning och signalskydd.
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att:
Följa utvecklingen inom nätverkssäkerhet och sårbarheter
Utveckla prototyper
Samverka med olika delar av kontoret och myndigheten
Resor i tjänsten kan förekomma såväl inom Sverige som internationellt.
Du kan Vi söker dig som har:
Doktorsexamen inom tekniskt, datalogiskt eller annat naturvetenskapligt område, alternativt motsvarande kunskaper från arbetslivet
Kunskaper i programmering
Kunskaper om nätverk
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Kunskaper inom ett eller flera av följande områden: Nätverkssäkerhet
Kryptologi
Viritualiseringsmiljöer
Programmering i Python
Arbetslivserfarenhet inom IT-säkerhet
Arbetslivserfarenhet inom nätverksinfrastruktur
Erfarenhet från arbete med cybersäkerhetsstandarder, t.ex. inom Internetteknologi, telekommunikation eller Informationssäkerhet
Du är Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser nedan egenskaper som särskilt viktiga i denna roll:
Initiativtagande . Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Strategisk . Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar därefter.
Kreativ . Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Specialistkunskap . Du har förståelse för ditt fackområdes/fackmässiga aspekter och är redo att utveckla din expertis. Du håller din kunskap uppdaterad och kan vara en värdefull resurs för andra genom att dela dina kunskaper och erfarenheter. Du är öppen för att lära dig av andra och bidra med dina insikter till teamet.
Om FRA FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 47 04 , 010-557 47 81 (under perioden 10-23:e november). Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
senast 2025-11-23
senast 2025-11-23
Referensnummer. 2025FRA1966-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Nätverk, IT-säkerhet, kryptologi, nätverkssäkerhet, nätverksinfrastruktur
