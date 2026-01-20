Kross- och bandskötare
2026-01-20
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vill du arbeta med modern gruvteknik och bidra till en säker och effektiv produktion? Nu söker vi en kross- och bandskötare till vår anläggning i Renström. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team som arbetar med både ny och befintlig utrustning under jord.
Din roll
Som kross- och bandskötare ansvarar du för drift, skötsel och övervakning av vår uppfordring av berg från gruvan. Du arbetar nära kollegor i ett team där problemlösning och samarbete är en naturlig del av vardagen. Rollen innebär även enklare underhållsarbete och arbete under underhållsstopp av driften. Arbetstiden är skiftgång 7/7 med förmiddags- och eftermiddagsvecka, beredskap förekommer 3 dagar/4 veckors period.
Dina arbetsuppgifter
Drift och skötsel av krossanläggning och bandtransport
Rondering och övervakning av uppfodringssystem under drift
Enklare underhåll och felsökning
Rapportering och loggning i underhållssystem
Samordning mellan avdelningar
Traktorkörning både ovan och under jord.
Ditt bidrag
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och uppmärksam. Du uppskattar variation i arbetet och besitter en hög säkerhetsmedvetenhet. Vidare har du en god kommunikationsförmåga samt trivs med att arbeta såväl självständigt som i mindre grupper.
Kvalifikationskrav är:
Gymnasieexamen, gärna inom industri, teknik eller fordon
Erfarenhet från gruvdrift, processindustri eller tung industri
Förmåga att hantera styrsystem, maskiner och enklare felsökning
Förmåga att klara av tunga lyft och att arbeta på hög höjd med säkerhetsutrustning
Grundläggande datorkunskaper
Flytande språkkunskaper i svenska och grundläggande förståelse på engelska
B-körkort
Det är meriterande med:
Goda kunskaper i hydraulik och kompetens inom svetsning
Kunskap om Maximo eller liknande underhållssystem
Erfarenhet av logistik i gruva
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Fredrik Nilsson, +4670-372 11 52 fredrik.nilsson@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Amanda Johansson, Amanda.2.johansson@boliden.com
Facklig information via IF Metall Boliden 0910-77 41 03
Sista dag att ansöka är Söndag 15 februari 2026.
Skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt då urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850), https://www.boliden.com/sv/karriar/
936 32 BOLIDEN Arbetsplats
Bolidenområdet Jobbnummer
9694885