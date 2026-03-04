Kropps/skönheten

Salong VardagsLyx i Falun AB / Hälsojobb / Falun
2026-03-04


Visa alla hälsojobb i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hofors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Salong VardagsLyx i Falun AB i Falun

Vi söker nu en engagerad tjej ansvarstagande medarbetare som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en professionell och utvecklande miljö där samarbete, kvalitet och respekt står i centrum. Vi värdesätter initiativförmåga, noggrannhet och en positiv inställning, och vi erbjuder goda möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling.
Är du en person som trivs med att ta ansvar och bidra till gemensamma mål? Då ser vi fram emot din ansökan.
Obs: Finns möjlighet tt hyra stol hos oss:-).

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Fransar
Naglar
Pedikyr
Vaxning
SprayTan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: maram.dabboura1988@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Salong VardagsLyx i Falun AB (org.nr 559077-9053)
Ringvägen 62 (visa karta)
791 74  FALUN

Arbetsplats
VardagsLyx i Falun AB, Salong

Kontakt
Maram Dabboura
maram.dabboura1988@gmail.com
0724430940

Jobbnummer
9778157

Prenumerera på jobb från Salong VardagsLyx i Falun AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Salong VardagsLyx i Falun AB: