Kropps/skönheten

2026-03-04
Vi söker nu en engagerad tjej ansvarstagande medarbetare som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en professionell och utvecklande miljö där samarbete, kvalitet och respekt står i centrum. Vi värdesätter initiativförmåga, noggrannhet och en positiv inställning, och vi erbjuder goda möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling.
Är du en person som trivs med att ta ansvar och bidra till gemensamma mål? Då ser vi fram emot din ansökan.
Obs: Finns möjlighet tt hyra stol hos oss:-). Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Fransar
Naglar
Pedikyr
Vaxning
SprayTan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: maram.dabboura1988@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Salong VardagsLyx i Falun AB
(org.nr 559077-9053)
Ringvägen 62 (visa karta
)
791 74 FALUN Arbetsplats
VardagsLyx i Falun AB, Salong Kontakt
Maram Dabboura maram.dabboura1988@gmail.com 0724430940 Jobbnummer
9778157