Kronofogdeaspirant till verkställighet
Kronofogdemyndigheten / Juristjobb / Östersund Visa alla juristjobb i Östersund
2025-12-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronofogdemyndigheten i Östersund
, Sundsvall
, Härnösand
, Örnsköldsvik
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Om jobbet
Som kronofogde arbetar du inom ett eller flera av Kronofogdens verksamhetsområden summarisk process, verkställighet, skuldsanering och tillsyn i konkurs/rekonstruktion. Du ansvarar för den rättsliga kvaliteten i ärendehandläggningen. Ditt arbete spänner över ett flertal rättsområden, främst insolvensrätt, exekutionsrätt och sakrätt. Initialt kommer du att arbeta inom verksamhetsområdet verkställighet.
- Inom den summariska processen gör du kvalificerade juridiska bedömningar i mål som handlar om betalningsföreläggande, vanlig handräckning och särskild handräckning.
- Inom verkställigheten är du en självklar del av myndighetsutövningen vid ingripande verkställighetsåtgärder samt ansvarar för exekutiv fastighets- och bostadsrättsförsäljning.
- Inom skuldsaneringen utreder du förutsättningarna för skuldsanering i omprövnings- och invändningsärenden samt fattar beslut i komplexa ärenden.
- Inom konkurstillsynen övervakar du att konkursförvaltningen sker på ett korrekt sätt och finns tillgänglig för förvaltarna när svårbedömda frågor dyker upp. Du arbetar även med tillsyn över företagsrekonstruktörer.
Du ger också dagligt juridiskt stöd till övriga medarbetare, håller i utbildningar, gör rättsutredningar, fattar beslut, svarar på remisser och skriver yttranden till domstolar. I rollen ingår även att företräda myndigheten i olika sammanhang samt svara på frågor från allmänheten och parter.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott. Som kronofogde/kronofogdeaspirant kan du till exempel motverka olika typer av brottslighet genom att ge juridiskt stöd åt kronoinspektörer och handläggare. Det kan resultera i att du bidrar till att förhindra välfärdsbrott.
Du genomgår en internutbildning under ca ett år. I utbildningen kommer du att varva teori med praktik och tillämpa juridiken inom våra olika verksamheter. Det finns både möjlighet och förväntan att över tid arbeta i de olika verksamhetsavdelningarna.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du är en skicklig jurist med förmåga att omsätta din juridiska kompetens i praktisk verksamhet. Du kan samarbeta och kommunicera på ett pedagogiskt sätt, både muntligt och skriftligt. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hitta den mest effektiva lösningen. Du har lätt för att sätta dig in i nya rättsområden och anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
För att kunna antas som kronofogdeaspirant behöver du ha:
- nordisk juristexamen
- fullgjord svensk notariemeritering vid tings- eller förvaltningsrätt alternativt beräknas vara klar inom sex månader
- svenskt medborgarskap
- körkort för bil
Det är önskvärt att du har två års aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från advokatbyrå, domstol eller myndighet i en beslutsfattande roll efter avslutad notarietjänstgöring.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du börjar din anställning som kronofogdeaspirant och efter genomgången utbildning får du titeln kronofogde. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren. Den här anställningen kräver svenskt medborgarskap.
I tjänsten kan det förekomma resor.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-osshttps://www.linkedin.com/company/kronofogdemyndigheten/
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-08!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/313". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Jialin Busck, hr-specialist jialin.busck@skatteverket.se Jobbnummer
9638494