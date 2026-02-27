Kriminalvårdare till Frivården Växjö - vikariat
2026-02-27
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Frivården Växjös verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/vaxjo/#verksamhet
I rollen som kriminalvårdare på frivården kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Arbetsuppgifterna innebär kontroll för säker inpassering på frivårdskontoret, bemanning av reception, uppföljning av verkställigheter med elektronisk kontroll genom hembesök och arbetsplatsbesök, planering och kontroller av samhällstjänst samt andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.
Du arbetar i ett team tillsammans med kriminalvårdare och har ett nära samarbete med frivårdsinspektörer ochadministratörer på frivårdskontoret.Kvalifikationer
Som kriminalvårdare på Frivården behöver du vara trygg, stabil, ha ett gott omdöme samt integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar. I rollen som Kriminalvårdare är det viktigt att du är driven och initiativtagande och själv uppmärksammar vad som behöver göras i arbetet.
Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För vissa av arbetsuppgifterna kräver lag och regelverk att dessa utförs av en person av samma kön som klienten, därför måste vi ha en jämn könsfördelning i gruppen.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* God datorvana
Det är meriterande om du har:
* Relevant arbetslivserfarenhet inom något eller flera av områdena kriminalvård, säkerhetsarbete, psykiatri, eller vård och omsorgsarbete
* Erfarenhet av säkerhetskontroll/inpassering
* Erfarenhet av administration
* Erfarenhet av intensivövervakning
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
