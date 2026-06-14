Musiklärare på deltid hos MusikMentorn i Stockholm
MusikMentorn Sweden AB / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-06-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MusikMentorn Sweden AB i Stockholm
, Örebro
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas som musiklärare och samtidigt få betalt?
Sök då jobb hos MusikMentorn och få chans att ha elever i alla olika åldrar och nivåer med fast timlön!
Vi söker drivna musiklärare som kan göra det roligt och samtidigt utvecklande för våra elever att spela musik. Arbetstiderna varierar, men förhåller sig för det mesta till eftermiddagar och kvällar under vardagar. Elevantal varierar också från instrument till instrument, men det rör sig oftast om ungefär 3st elever per lärare, men kan också bli fler om en önskar det.
Vi söker musiklärare kontinuerligt inför terminsstarter och även under pågående termin på alla olika instrument så sök gärna in om du bor i Örebro.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida här: https://www.musikmentorn.se
Skicka ditt CV och ett personligt brev till jobb@musikmentorn.se
för att ansöka!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: jobb@musikmentorn.se Arbetsgivare MusikMentorn Sweden AB
(org.nr 559340-2752), https://www.musikmentorn.se Jobbnummer
9962541