Kriminalvårdare till Frivården Helsingborg
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2026-08-04
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Frivårdens kontroll- och beredskapsorganisation är en del i frivårdens verksamhet med uppgift att hantera kontroller för de klienter som har elektronisk övervakning samt närvarokontroll för de klienter som är dömda till samhällstjänst. Du kommer vara en del i utförandet av olika former av kontroller eller andra nödvändiga åtgärder i frivårdens olika verkställighetsformer och ges möjlighet att vara delaktig i fortsatt utformningen av kontrollorganisationen tillsammans med dina kollegor.
Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med andra kriminalvårdare och ha ett nära samarbete med frivårdsinspektörer, beslutsstöd, programledare och administratörer, vilket innebär att det är viktigt att du trivs i en flexibel och dynamisk miljö. Du kommer även vara frivårdens representant ute i samhället hos olika externa aktörer.
Det är stort fokus på säkerhetshöjande uppgifter så som inpasseringskontroll, som kommer att införas på vårt kontor samt andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. I uppdraget ingår även kontroll och tillsynsuppgifter såsom urinprovstagning, installation av elektronisk övervakning. Klientarbete ingår i tjänsten och du kommer att medverka vid klientbesök både på frivården och i klienternas hemmiljö. Andra servicerelaterade uppdrag inom frivårdens verksamhet kan tillkomma. Som kriminalvårdare arbetar du på schema och tjänsten innebär tjänstgöring dag-, kväll- och helgarbete.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga och för att lyckas i rollen som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Du arbetar nära dina kollegor i det dagliga arbetet, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation.
Du kan planera och prioritera ditt arbete samt ta ansvar för att driva dina arbetsuppgifter framåt. När förutsättningarna förändras har du förmåga att anpassa dig och behålla lugn och professionalitet även i krävande situationer. Arbetet innebär också att du använder olika tekniska system och har god förmåga att dokumentera i klientadministrativa system, vilket gör att du behöver ha ett intresse för teknik och känna dig bekväm med digitala verktyg.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
God datorvana
B-körkort
Det är även meriterande med:
Godkänd kriminalvårdsutbildning
Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
Erfarenhet av hantering av e-boja system samt teknisk utrustning (fotboja)
Genomgått frivårdens larmsamordnarutbildning
Relevanta språkkunskaper
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Berga Allé 21 (visa karta
)
254 52 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frivården Helsingborg Kontakt
Martina Gardshol (OFR-ST) martina.gardshol@kriminalvarden.se Jobbnummer
10021707