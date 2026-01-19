Kriminalvårdare till anstalten Halmstad
2026-01-19
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Halmstad är en sluten anstalt i näst högsta säkerhetsklass. Anstalten har 160 medarbetare varav de flesta är kriminalvårdare. Anstalten ligger fem kilometer väster om centrum strax intill Flygstadens handelsområde i Halmstad. Avstånd till Halmstad centrum är ca 10-15 minuter med buss eller cykel.
På anstaltens område byggs just nu ett häkte med planerad invigning till våren/sommaren 2027. Kapacitetsökningen kommer innebära en fördubbling av Kriminalvårdens verksamhet i Halmstad.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare är du en central del av säkerhetsarbetet och ingår i ett team som tillsammans bidrar till trygghet och ordning. Rollen innebär att möta och vägleda klienter och motivera dem till ett liv utan kriminalitet. Arbetet är varierande men bygger också på återkommande rutiner som skapar den struktur och förutsägbarhet som både klienter och verksamhet behöver.
Som kriminalvårdare är det du som öppnar dörren till bostadsrummet på morgonen och låser den på kvällen. Du följer de intagna till arbete och utbildning samt övervakar rastgård och träningslokal. En stor del av din arbetsdag innefattar säkerhets- och kontrollåtgärder, såsom rums- och kroppsvisitationer samt drogtester, samtidigt som du ansvarar för att tillhandahålla klienterna med förnödenheter under dagen.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är avgörande. Arbetet kan vara både fysiskt och mentalt prövande, därför behöver du vara stabil och trygg i mötet med frihetsberövade människor. Arbetet kräver uthållighet över tid och förmåga att stå stadigt även när vardagen prövar tålamod och energi.
Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor och bemöter alla människor med respekt och värdighet, samtidigt som du fungerar som en god förebild och stödjer en positiv förändring för våra intagna. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar individer och kan snabbt anpassa dig om situationen kräver det.
Du har en god fysisk förmåga och kan reagera snabbt och med uthållighet om situationen kräver det. Du har förmågan att balansera säkerhetsmedvetenhet med ett omvårdande förhållningssätt. Du har gott omdöme och fattar välgrundade beslut även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera tydligt även i utmanande situationer, samtidigt som du tillsammans med dina kollegor sätter säkerheten främst. Du trivs med att arbeta strukturerat och ser värdet i en rutinstyrd vardag.
Vi söker dig som har :
* Arbetslivserfarenhet (praktik och volontärarbete räknas ej)
* Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Grundläggande kunskaper i att använda digitala verktyg
* Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
* God fysisk förmåga att kunna agera vid incidenter
* God psykisk stabilitet och förmåga att hantera utmanande situationer
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, militär, bevakning, psykiatri eller vård- och behandlingsarbete, eller från annan verksamhet som Kriminalvården bedömer som relevant.
* Flerspråkighet
* Erfarenhet av att organisera eller leda människor i eller utanför yrkeslivet som tex idrott eller ideell verksamhet.
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att påverka och göra skillnad.
* Betald utbildning där bland annat konflikthantering och fysiskt ingripande ingår.
* Ett stöttande kollegialt sammanhang där vi tar hand om varandra.
Kriminalvården lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen genomförs informationsträffar för att du ska få en bättre bild av vad det innebär att arbeta på anstalten Halmstad. Informationsträffarna kommer att hållas vid 2 tillfällen (24 februari respektive 3 mars) och blir du kallad behöver du närvara på ett av tillfällena. I denna rekrytering kommer fysiska intervjuer att hållas. Dessa äger rum på dagtid på plats i Halmstad mellan 10-12 mars. Separat inbjudan om informationsträff och intervju kommer om du går vidare i processen.
Nyfiken på att jobba hos oss? Läs mer om anstalten Halmstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-tilloss/verksamhet/anstalt/halmstad/#verksamhet
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
