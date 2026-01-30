Kriminalvårdare semestervikariat VO Borås
2026-01-30
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Borås består av Häktet Borås samt Anstalten Borås. Häktet är en del av polishuset som ligger i centrala Borås och anstalten ligger i stadsdelen Västeråsen i Borås. Arbete med byggande av ett nytt häkte i närheten av Borås Centralstation pågår. Vi söker nu sommarvikarier till verksamheten.
Du är en del av teamet som jobbar närmast klienten - det är du som låser och låser upp, följer klienter till olika aktiviteter och är den som ser till att vardagen fungerar, alltid med fokus på säkerhet. Du får två veckors betald introduktion. Du arbetar både dag- kväll och helg. Ett sommarjobb är en bra ingång till en fast tjänst med betald utbildning.Kvalifikationer
Vi tar stor hänsyn till din personliga lämplighet. Du är trygg, stabil, har god självinsikt, gott omdöme och integritet. Du gillar att jobba tillsammans med andra och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du kan även agera fysiskt när det krävs. Du delar vår tro på att människan kan utvecklas och förändras.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet
* Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* God datorvana
Det är meriterande om du:
* Har arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, servicearbete, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Kan flera språk
* B-körkort
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, juridik, kriminologi, psykiatri och konflikthantering.
Kriminalvården är en del av rättsväsendet med ansvar för fängelser, frivård och häkten samt transporter. Vi erbjuder dig teamarbete i en av Sveriges största myndigheter med arbetsplatser och utvecklingsmöjligheter över hela landet. Våra grundläggande värderingar är human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Vårt uppdrag är att minska återfall i brott att bryta den onda cirkeln.
Lyssna på podden Utan att Passera Gå. Finns där poddar finns. Allt du behöver veta om hur det är att sommarjobba https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/sommarjobb/
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Kriminalvårdens verksamhet pågår dygnet runt, året runt, och schemaläggning sker därför på oregelbunden arbetstid där tjänstgöring på dagar, kvällar och helger ingår. Vissa scheman innebär arbete på nätter.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Urval sker löpande.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Borås Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Linda Svaläng Andersson Linda.SvalangAndersson@kriminalvarden.se 031-7529598 Jobbnummer
