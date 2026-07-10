Kravledare och kravanalytiker
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett strategiskt initiativ där informationsförsörjningen inom CRM/MA behöver tydliggöras och flyttas mot en framtida målarkitektur. Miljön är komplex, behoven kommer från flera verksamheter inom försäkring och mycket av kravbilden är i dag otydligt dokumenterad. Därför blir din förmåga att snabbt skapa struktur, förstå användningsfall och göra informationen användbar för både verksamhet och arkitektur helt avgörande.
Eftersom utrullningsplanen och de framtida CRM/MA-systemen ännu inte är valda behöver du ta fram underlag som fungerar både här och nu och i nästa steg. Du blir en viktig länk mellan verksamhetsbehov, informationsarkitektur och framtida lösningar, med fokus på att skapa tydlighet, spårbarhet och framdrift. Det här är en mycket intressant roll för dig som gillar att ta dig an otydliga lägen och påverka hur framtida CRM/MA-förmåga byggs upp.
ArbetsuppgifterDu dokumenterar informationsomfång, informationsbehov och användningsfall på ett sätt som är tydligt för både verksamhet och informationsarkitekter.
Du driver kravanalys både bottom-up utifrån verksamhetsbehov och top-down utifrån marknadsplan och best practice.
Du tar fram underlag som hjälper informationsarkitekter att snabbt förstå avsikt, sammanhang och hur behov kan matchas mot olika systems datapunkter.
Du säkerställer att krav, informationsunderlag och lösningsspår är tydligt spårbara mot både existerande och framtida system.
Du stödjer informationsarkitekter genom att leverera ett användbart och välstrukturerat informationsunderlag för vidare analys och modellering.
Du samarbetar nära strömledare, verksamhetsrepresentanter, informationsarkitekter och modellerare från flera delar av organisationen.
KravMinst 3 års erfarenhet som kravledare.
Minst 5 års erfarenhet som kravanalytiker inom informationsförsörjning.
Erfarenhet av kravanalys inom bank och försäkring (minst 3 år).
Erfarenhet av kravanalys mot CRM (minst 3 år).
Flytande svenska och engelska.
MeriterandeErfarenhet av kravanalys inom Market Automation.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8054625-2097338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9999996