Kravledare IT
Techrytera AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techrytera AB i Stockholm
, Västerås
, Örebro
, Oskarshamn
, Göteborg
eller i hela Sverige
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Kundens IT-plattformar behöver genomgå omfattande tekniska, strukturella och processorienterade förändringar för att möta morgondagens krav på tillgänglighet, säkerhet och kapacitet. Kunden söker därför en kravledare som kommer att arbeta med kravframtagning, hålla workshops och samordna kravaktiviteter med projektteam samt rapportera kravarbetets framdrift till programledare/projektledare.
Som kravledare hos kunden leder och driver du kravarbetet i ett eller flera projekt med IT-påverkan. Projekten kan omfatta både egenutveckling eller införande av standardsystem och bemannas av verksamhetsspecialister samt interna och externa IT-resurser. Kunden arbetar i stor utsträckning med agilt genomförande där det passar och ser att konsulten ska ha erfarenhet av kravhantering och att formulera krav för agil utveckling.
Skallkrav: 1. Högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT, teknik, data och/eller systemvetenskap. 2. Minst 10 års arbetslivserfarenhet i rollen som kravanalytiker inom IT-projekt och därmed arbetat med funktionella och icke funktionella krav de senaste 20 åren 3. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med minst 1 av följande kravverktyg; Azure DevOps, JIRA, ReqView eller motsvarande 4. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av komplexa verksamhetsprojekt med betydande inslag av IT och systemutveckling (med komplexa avses höga och dynamiska krav, många beroenden och involverandet från flera intressenter) 5. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att ta fram och dokumentera arbetsflöden och processer vid IT-förändringar, t.ex. enligt Astrakanmetoden eller liknande. 6. Certifiering enligt IREB och/eller REQB
Meriterande: 1. Minst 6 månaders erfarenhet av kravställning inom området anläggningsinformation för elbranschen. 2. Minst 6 månaders erfarenhet av kravställning på artikelhantering från konstruktion till lagerhantering inom systemet IFS 3. Minst 2 års arbetslivserfarenhet av kravställning för upphandling inom offentlig sektor 4. Intyg eller certifiering inom facilitering och/eller workshopledning.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
