Kravledare (Expert)
Soros Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-08
Vi söker en erfaren kravledare till ett långsiktigt och samhällsviktigt uppdrag inom energisektorn. Uppdraget är en del av ett omfattande förändringsarbete där verksamhetsprocesser utvecklas och anpassas utifrån nya krav och regelverk.
Du kommer att ha en central roll i att strukturera, driva och kvalitetssäkra kravarbetet i komplexa projektmiljöer.
Om uppdraget
Du blir en del av en projektorganisation med fokus på balansering och kommer arbeta nära verksamhet, arkitekter och processledare. Ett initialt fokus ligger på ett projekt där befintliga roller och processer separeras, vilket påverkar stora delar av verksamheten.
Rollen innebär även att etablera struktur i kravverktyg samt stötta verksamheten i hur dessa används effektivt.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna kravarbete i komplexa projekt
Identifiera, analysera och dokumentera verksamhetskrav
Säkerställa en komplett kravbild (funktionella och icke-funktionella krav)
Etablera struktur och spårbarhet i kravverktyg (t.ex. JIRA, Azure DevOps)
Facilitera workshops och driva behovsinsamling med olika intressenter
Definiera acceptanskriterier och säkerställa kvalitet i krav
Samarbeta med arkitekter, utvecklingsteam och testorganisation
Säkerställa effektiv kommunikation mellan verksamhet och ITKvalifikationer
Minst 10 års erfarenhet av kravanalys och kravhantering
Erfarenhet av arbete i agila utvecklingsmiljöer
Minst 5 års erfarenhet av kravställning i regelstyrda verksamhetsprojekt
Mycket god erfarenhet av relevanta standarder (ex. GDPR, WCAG, ISO, OWASP, ITIL)
Minst 10 års erfarenhet av workshopledning och kravinsamling
Erfarenhet av att strukturera och konfigurera kravverktyg
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska
Meriterande
Certifiering inom kravanalys (t.ex. IREB, REQB, CBAP)
Erfarenhet av testledning och testfall kopplade till krav
Erfarenhet av enterprise-arkitektur eller data management
Erfarenhet av metodstöd inom agil kravhantering
Erfarenhet från offentlig sektor eller myndighet
Övrig information
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm (minst 2-3 dagar/vecka på plats)
Resor kan förekomma
Säkerhetsprövning krävs
Detta uppdrag passar dig som är självgående, strukturerad och har en stark förmåga att navigera i komplexa organisationer där krav, regelverk och verksamhetsbehov möts.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
