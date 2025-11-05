Kravanalytiker upphandling
2025-11-05
Vi på Future People söker en kravanalytike till myndighet på Kungsholmen. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Du blir anställd på Future People och jobbar ute på plats hos vår kund. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vår kund är en myndighet inom trafiksektorn som arbetar för att underlätta vardagen för invånarna som reser och pendlar i Stockholm stad. Det här är en myndighet med ett stort engagemang och stolthet över deras viktiga samhällsuppdrag. Du som konsult kommer få vara med på en viktig resa och tillsammans med myndighetens medarbetare få vara med och bidra till en bättre vardag för invånarna i Stockholms stad.
Teknikavdelningen söker nu en erfaren konsult inom kravledning och upphandling för ett projekt som omfattar upphandling av nytt ramavtal för dynamiska skyltar och styrning av dessa.
Konsulten kommer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med upphandlingsledare, affärsförvaltare IT, affärsförvaltare för verksamhetsfrågor samt affärsförvaltare för dynamiska skyltar. Uppdraget omfattar hela upphandlingsprocessen - från kravinsamling och analys till utvärdering och implementeringsstöd - och kräver nära samarbete med IT, kommunikation och verksamhetsområden kopplade till resenärsservice. Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Insamla, identifiera och dokumentera olika typer av krav (funktionella, användar-, system-, tekniska, legala och tillgänglighetskrav)
Utforma, analysera och kvalitetssäkra krav utifrån tidigare erfarenhet
Planera, leda och koordinera kravställningsarbetet inom förvaltningen
Delta i framtagande av upphandlingsdokument och stödja vid utvärdering
Leda och dokumentera dialoger med interna och externa intressenter
Hantera kopplade avtal, nyttjande av optioner och support i beställningsflöden Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet (eller 2 uppdrag) av offentlig upphandling enligt LOU/LUF, inklusive framtagning av upphandlingsdokument och utvärdering
Minst 1 års erfarenhet (eller 1 uppdrag) av kravställning av tekniska system kopplade till resenärs- eller kundinformation
Minst 1 års erfarenhet (eller 1 uppdrag) av kravställning inom offentlig organisation
Minst 1 års erfarenhet (eller 1 uppdrag) av samordning av ramavtalsupphandlingar
Meriterande:
Uppdrag inom telekomområdet där avtal, produkter eller tjänster utvecklats med krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Erfarenhet av att ta fram processbeskrivningar i samband med upphandling av nya system
Erfarenhet av beställningar och hantering av avtalsoptioner
Vi söker dig som Är en strukturerad, kommunikativ och självgående kravledare med god förståelse för upphandling och tekniska system. Du har lätt att samarbeta med olika intressenter, trivs med att arbeta tvärfunktionellt och har förmågan att driva kravarbete från idé till implementering.
Innan uppdraget kan påbörjas kommer en säkerhetsprövning att genomföras.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen. Som anställd hos oss kan du lita på att vi kommer hjälpa dig att nå dina karriärsmål. Vi finns som en partner genom din yrkesmässiga karriär.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: Heltid till den 30/6-2026 med möjlighet till förlängning
Start: 1/1-2026
Sista ansökningsdagen: 19/11-2025
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
