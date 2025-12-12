Kravanalytiker till IT
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Norrmalm - Kvarte i Stockholm
Arbetsplatsbeskrivning:
På Polismyndigheten arbetar cirka 40 700 medarbetare varav IT-avdelningen består av drygt
1 500 anställda som ansvarar för all IT som tillhandahålls av myndigheten. Som anställd på IT-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och har en möjlighet att göra skillnad på riktigt! Vi sitter centralt i moderna lokaler på Kungsholmen med promenadavstånd från Centralen. Dessutom finns det möjlighet att jobba hemifrån upp till två dagar i veckan, med förbehåll att vissa uppgifter enbart kan utföras på plats.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett agilt team i gruppen Registersystem, som ansvarar för flera system nära den brottsutredande verksamheten. Tillsammans med ditt team kommer du leverera användarcentrerade och smarta lösningar. Vi strävar efter att jobba nära verksamheten i korta iterationer för att snabbt och smidigt kunna leverera det som ger mest nytta för vår förmåga att utreda brott.
Vår uppgift på gruppen Registersystem är att ta ett helhetsansvar för nyutveckling, förvaltning och stöd av digitala verktyg och applikationer inom vårt område. Detta för att säkerställa att polisens samarbeten har bästa tänkbara IT-stöd i sitt arbete med att förebygga, hantera och förhindra grov organiserad brottslig verksamhet med internationell koppling.
Som Kravanalytiker hos oss arbetar du i en agil miljö där arbetsklimatet genomsyras av högt engagemang och driv. Du kommer att bidra genom att medverka i såväl nyutveckling som förvaltning där du översätter verksamhetsbehov till tillämpbara systemlösningar och utvecklingsbara krav. Det innebär att du kommer arbeta med varierande uppgifter som behövs för att lyckas med våra leveranser. Du kommer att få arbeta med analys, kartläggning och dokumentation av verksamhetens behov - huvudsakligen kopplat till regelverk, lagstiftning, integrationer och informationshantering samt leder och samordnar framtagning av krav, både till funktionella och icke-funktionella.
Arbetet sker i samverkan med verksamheten vilket inkluderar verksamhetsbesök och workshops.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
arbetslivserfarenhet av att leda kravarbete och processkartläggningar i en komplex miljö med många olika kravställare, som arbetsgivaren bedömer som relevant
god förmåga att uttrycka dig på svenska samt engelska, både i tal och skrift
svenskt medborgarskap
Meriterande
Det är meriterande om du även har:
aktuell erfarenhet av att leda krav-workshopar
i närtid arbetat med verksamhetsutveckling
god erfarenhet av modelleringsteknik
erfarenhet av att stötta en utvecklingsorganisationDina personliga egenskaper
Du behöver ha en analytisk förmåga, vara ansvarstagande och ha ett starkt driv tillsammans med ett kreativt tänkande. Du vill hela tiden arbeta för att vi tillsammans kontinuerligt levererar så bra lösningar som möjligt. Du är en anpassningsbar lagspelare som har lätt för att samarbeta och kan hantera många kontaktytor. Våra kravanalytiker driver workshops och expertgrupper med verksamheten för att ta fram utvecklingsbara krav - din kommunikationsförmåga är central.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information:
I denna rekrytering görs löpande urval.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Analytiker
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Välkommen med din ansökan i form av CV och urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 29 december 2025. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A761.344/2025 i mailets ärendemening.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan:
1) Har du relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig? Om ja, beskriv din utbildning och/eller arbetslivserfarenhet.
2) Har du arbetslivserfarenhet av att leda kravarbete och processkartläggningar i en komplex miljö med många olika kravställare, som arbetsgivaren bedömer som relevant? Om ja, beskriv din erfarenhet/kunskap inom det här området.
3) Har du god förmåga att uttrycka dig på svenska samt engelska, både i tal och skrift? (Ja eller nej)
4) Har du svenskt medborgarskap? (Ja eller nej)
5) Har du aktuell erfarenhet av att leda krav-workshopar? Om ja, beskriv din erfarenhet/kunskap inom det här området.
6) Har du i närtid arbetat med verksamhetsutveckling? Om ja, beskriv din erfarenhet/kunskap inom det här området.
7) Har du god erfarenhet av modelleringsteknik? Om ja, beskriv din erfarenhet/kunskap inom det här området.
8) Har du erfarenhet av att stötta en utvecklingsorganisation? Om ja, beskriv din erfarenhet/kunskap inom det här området.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Polismyndigheten
Polismyndigheten - Norrmalm - Kvarte
Polisförbundet
Sofia Ask 010-563 87 10 Jobbnummer
9641671