Kravanalytiker med discovery-kompetens
2025-11-12
Vi söker en erfaren kravare med en modern verktygslåda - som drivs av att fånga behov, facilitera discovery-arbete och hjälpa team och verksamhet att hitta effektfulla digitala lösningar.
Du får jobba med både det traditionella och det nya samt vara med och forma hur vi jobbar framåt.
Dina Försäkringar är inne i en stark tillväxtfas och vi har många spännande satsningar på gång. Här blir du en viktig del i att vi når våra mål, skördar nya framgångar och sätter Dina Försäkringar ännu tydligare på kartan. Välkommen att bli en i Dina, ha roliga och meningsfulla arbetsdagar samt känna att du bidrar till att skapa trygghet i vardagen för våra kunder!

Om tjänsten
Det här är en specialistroll för dig som har erfarenhet av både traditionell kravanalys och moderna discovery-metoder. Du blir ett stöd till våra verksamhetsspecialister och utvecklingsteam - med uppdrag att bidra praktiskt och samtidigt sprida din kunskap och handleda andra, samt att aktivt leda arbetet i mer omfattande och komplexa initiativ.
Du rör dig mellan beprövad IT-metodik och ett mer behovsdrivet, utforskande och samarbetsbaserat arbetssätt - där målet är att tillsammans med användare och team upptäcka, validera och bygga rätt lösningar som levererar verklig nytta.
Vad du kommer att göra
- Stötta och vidareutbilda våra verksamhetsspecialister och utvecklingsteam i behovs- och kravarbete, inklusive product discovery, det vill säga utforskning av behov, utmaningar och lösningar.
- Arbeta nära våra utvecklingsteam och bidra i det dagliga utvecklingsarbetet.
- Kliva in i större initiativ och projekt där behovs- och kravarbetet är komplext - och ta en aktiv roll i att driva arbetet framåt genom att skapa rätt struktur, arbetssätt och riktning tillsammans med team och verksamhet.
- Facilitera workshops och samskapande aktiviteter med olika intressenter för behovsinsamling, discovery och kravanalys.
- Fånga och hantera även icke-funktionella behov - som exempelvis säkerhet, prestanda, tillgänglighet - samt regulatoriska krav som påverkar våra digitala lösningar.
- Bidra till att utveckla och sprida moderna arbetssätt för behovsanalys, discovery och lösningsdesign i organisationen - samtidigt som du hjälper oss att balansera det etablerade med nya.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kravhantering inom IT- eller mjukvaruutveckling, gärna från organisationer med ett systemlandskap där moderna digitala plattformar och äldre systemlösningar samverkar.
Du har arbetat både i traditionella och moderna, mer produktdrivna miljöer och har förmågan att hantera etablerade strukturer och befintliga arbetssätt - samtidigt som du har erfarenhet av att arbeta enligt ett mer utforskande discovery-baserat arbetssätt.
Du är van att leda och facilitera workshops med olika intressenter och har god förståelse för hur man skapar engagemang, samarbete och konkreta resultat i sådana forum. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du har en beprövad verktygslåda av moderna metoder och arbetssätt för discovery och lösningsdesign, exempelvis:
- Impact mapping, story mapping och assumptions mapping
- Användar- och kundresor, jobs-to-be-done och canvas-modeller
- Opportunity solution trees, design sprints och studios
- Hypotes- och experimentdriven utveckling, rapid prototyping
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att bidra till transformation från traditionell IT till ett mer produkt-, användardrivet och agilt arbetssätt.
- Arbetat med UX, användarinsikter eller haft rollen som produktägare för en digital produkt.
- Utbildning eller certifiering inom facilitering eller relevanta tekniker och metoder.
Vem du är
Du har förmågan att hantera både det vi vet (knowns) - och det vi ännu inte vet (unknowns), där behoven är otydliga, lösningen inte given och lärandet är centralt. Du vet att det inte räcker att dokumentera vad någon säger att de vill ha - att leverera värdeskapande digitala lösningar handlar om att förstå och upptäcka underliggande behov, och att utforska de faktorer som formar och begränsar lösningsutrymmet.
Du vet att discovery-arbete handlar om att hitta lösningar som är en kombination av att vara värdefulla (valuable) för verksamheten, användbara (usable) för användarna, hållbara (viable) i affärskontexten och genomförbara (feasible) ur ett tekniskt perspektiv.
Vi vill gärna att du har en stark kommunikativ och pedagogisk förmåga och kan skapa samsyn mellan verksamhet och utveckling. Du är självständig och initiativtagande, driver arbetet framåt och tar ansvar för både struktur och resultat. Du trivs i förändring och ser det som en möjlighet snarare än ett hinder.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du växa. Vi erbjuder en kultur präglad av samarbete, utveckling och engagemang. Här får du möjlighet att påverka, ta ansvar och bidra. Vi tror på en inkluderande och flexibel arbetsmiljö där du kan vara dig själv. Här vågar vi tänka nytt och jobbar tillsammans för att göra skillnad - för våra kunder, varandra och framtidens försäkringslösningar.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Jens Ågeland, Chef avdelning Produktstyrning IT, på 0702-619945 eller jens.ageland@dina.se
. Facklig representant för Forena är Sammy Bergman, 08-518 038 27.
Välkommen in med din ansökan!
Eftersom vi jobbar med ett löpande urval ber vi dig skicka in din ansökan så snart som möjligt men senast den 3 december. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö genomför vi en bakgrundskontroll på slutkandidaten i rekryteringsprocessen.
