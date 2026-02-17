Kravanalytiker Inom Hrit
2026-02-17
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en kravanlytiker med inriktning mot HRIT som leder arbetet med kravanalys genom hela projektet och samtidigt stöttar kartläggning och utveckling av HR-processer. Du arbetar nära HR-verksamhet och IT för att fånga behov, tydliggöra målbild och rekommendera lösningar ur ett verksamhetsperspektiv.
Uppdraget bedrivs enligt agila metoder med kontinuerlig dialog, iterativa leveranser och nära samarbete med projektets kärnteam. Fokus ligger på att ta fram underlag som möjliggör upphandling och införande av systemstöd för HR och lärande, med krav på både funktionalitet och kvalitet (icke-funktionella krav).
ArbetsuppgifterKartlägga, analysera och visualisera HR-processer ur både centralt och lokalt perspektiv.
Identifiera förbättringsområden och föreslå förändringar i arbetssätt, procedurer och rutiner.
Ta fram processbeskrivningar med standardiserade metoder och verktyg (t.ex. BPMN eller liknande).
Planera, leda och facilitera workshops och möten med HR-specialister, verksamhetsrepresentanter och andra intressenter.
Dokumentera resultat i form av processkartor, scenarier, user stories och textbaserade beskrivningar.
Fånga, strukturera och formulera funktionella och icke-funktionella krav samt acceptanskriterier.
Säkerställa att krav är spårbara, testbara och möjliga att realisera inom befintligt HRIT-landskap.
Driva kravarbetet i sprintform tillsammans med utvecklare, testare och övriga projektmedlemmar.
Hantera och följa upp förändrade krav samt hålla en levande kravbild över tid.
Medverka vid verifiering och acceptans av lösningar utifrån ställda krav.
KravDokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag inom HRIT där både processkartläggning och kravanalys ingått.
God kännedom om HR-processer såsom rekrytering, onboarding, kompetenshantering, lön och anställningslivscykel.
Erfarenhet av agilt arbete i förändringsprojekt med iterativa leveranser.
Vana att arbeta med krav- och processverktyg som JIRA, Confluence, Visio eller liknande.
Förmåga att planera, prioritera, styra och följa upp kravarbetet i linje med etablerade processer och ramverk.
MeriterandeErfarenhet av kravarbete kopplat till upphandling av systemstöd för HR och lärande.
Erfarenhet av att ta fram förstudier/utredningar och kravspecifikationer utifrån verksamhetsanalys.
