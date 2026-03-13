Kranbilsförare Örebro
2026-03-13
Din nya tjänst Vi söker nu en engagerad och erfaren chaufför som vill bli en del av vårt team i Örebro. Som chaufför hos oss spelar du en avgörande roll i att säkerställa att våra uppdrag genomförs på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt.
Som kranbilsförare hos oss kommer du framför allt att arbeta med tömning och hantering av underjordsbehållare. Rollen innebär ett självständigt arbete där du planerar din dag utifrån körlista och driver arbetet på ett säkert och effektivt sätt.
I arbetet ingår även att utföra dagligt underhåll av lastbilen och ansvara för dess skick. Vi har gemensamt ansvar för att hålla vår arbetsplats välorganiserad och du har ett nära samarbeta med kollegor, kunder och driftledning för att säkerställa en effektiv planering och genomförande av uppdragen.
Vem är du?
Du behöver ha körkort med minst C-behörighet samt giltig YKB. Du har krankort och erfarenhet av kranbil, gärna med underjordsbehållare men det är inte ett krav. Vi värdesätter även lokalkännedom, tekniskt kunnande och flexibilitet.
Som person är du ansvarstagande och har förmågan och viljan att ha ett bra samarbete med kollegor samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du kan planera dagen effektivt och är flexibel nog att hantera oförutsedda situationer. Du har en hög säkerhetsmedvetenhet och är nyfiken och villig att utvecklas och lära i arbetet.
Låter det intressant?
Tveka inte utan skicka in din ansökan redan idag men senast 2026-03-31! Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Driftledare Stina Ulldal, 070-284 05 10. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renall AB
705 94 ÖREBRO
