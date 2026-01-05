Kranbilsförare

AeMKå AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-01-05


Bodbilsförare med erfarenhet.
Nytt år - nya möjligheter. Vi söker nu en förare till en av våra bodbilar. En Volvo FH tridem med HMF 70-kran och jib.
Du som söker är van att jobba självständigt, tycker om ditt jobb och att ta hand om bilen.
AeMKå AB är en liten åkare som kör för AMK Transport. Vi har 4-5 kranbilar och lika många anställda. Vi hoppas att du passar in i gänget som kännetecknas av hög servicekänsla och kamratskap. Bodbilarna kör allt möjligt och monterar diverse t ex väderskydd och hissar. Båtar och ställningskörningar är också vanliga. Bilen parkerar i Jordbro
Vi har schysst lön och schyssta villkor. Maila mig om du är rätt person och intresserad. /Kalle

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: kalle@amktransport.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bodbilsförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AeMKå AB (org.nr 556711-9895)
136 50  JORDBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9669989

