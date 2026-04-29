Kranbilschaufför till Saferoad i Linköping
Om jobbet
Vi vill att du ska komma fram säkert
Saferoad är en ledande tillverkare och distributör av trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. Vi vill att du ska komma fram säkert, oavsett om du kör bil, cyklar eller går och strävar därför efter att göra livet på vägen säkrare. Med ett brett utbud av produkter och tjänster erbjuder vi expertis inom en rad områden.
Vi gör livet på vägen säkrare!
Saferoad har både utvecklat verksamheten och tagit marknadsandelar. En spännande resa väntar. Drivs du av att få arbeta i ett dynamiskt företag, i en roll där du får bidra med ditt driv och engagemang? Då kan detta jobb vara något för dig!
Nu söker vi en ordningsam och engagerad Kranbilsförare till vår depå i Sundsvall. Vi söker dig som är arbetsam, engagerad, lösningsorienterad och initiativtagande. Som person har du lätt för att se helheten och kan se vad som behöver göras och prioritera därefter. Du har en förmåga att arbeta flexibelt och har lätt att anpassa dig efter våra kunders behov.
Som kranbilsförare kommer du vara delaktig i etableringar och annat dagligt depåarbete. Det är ett självständigt och varierat arbete. Arbetsuppgifterna är bland annat orderplock av utgående gods, mottagning och kontroll av inkommande gods, jourverksamhet, hålla ordning på gården samt även viss administration och kundkontakt.
Krav:
• B-kort
• Körkort C/CE och YKB
• Krankort över 18 t/m
• Du talar och skriver obehindrat på svenska
Meriterande:
• Trafikverkets kravkurs för arbete på väg nivå 1.1-1.3 och APV 2.1, 2.2 och 2.3
• Truckkort A och B samt förarbevis för hjullastare
• Körkort BE
Arbetstider: Dagtid måndag till fredag 07:00-16:00 (Kvälls- och nattarbete kan förekomma)
Låter detta intressant för dig?
Varmt välkommen i så fall med ansökan! CV och personligt brev skickas till patrik.larsson@saferoad.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: patrik.larsson@saferoad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kranbilschaufför Sundsvall". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saferoad Traffic AB
(org.nr 556030-8073), https://www.saferoad.se/
Birstavägen 6 (visa karta
)
863 33 SUNDSBRUK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Depå Sundsvall Kontakt
Patrik Larsson patrik.larsson@saferoad.se 073-0857441 Jobbnummer
