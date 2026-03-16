Kostchef till Serviceenheten
2026-03-16
Vad kul att du är intresserad av oss
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Mellerud ligger naturskönt i Dalsland med närhet till såväl vatten och skog som kort restid med tåg till Göteborg och Karlstad. Mellerud har ett rikt föreningsliv och en väl utbyggd kommersiell och kommunal service.
Om verksamheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den tekniska försörjningen inom Melleruds kommun. Förvaltningen arbetar på uppdrag av Kommunstyrelsen som fungerar som teknisk nämnd i Melleruds kommun. Kostenheten ingår i Serviceenheten som hör till Samhällsbyggnadsförvaltningen där även enheterna mattransport och lokalvård också ingår. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Mellerud som består av nio enheter: Administration, VA, Fastighet, Fjärrvärme, Gata-Park, Renhållning, Serviceenheten, Plan & bygg samt Rådahallen. I en mindre kommun är avstånden mellan verksamheterna mindre och vi arbetar alltid för ett nära samarbete i alla riktningar.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef förutsätts du leda dina medarbetare i köken för att samordna, inspirera och utveckla positiva måltidsupplevelser av hög kvalitet för våra matgäster. En betydande och viktig del i arbetet är intern och extern dialog och samverkan. Du har ansvar för att drift och ekonomi i enhetsområdets kök bedrivs enligt budget och plan, samt att fattade beslut verkställs. Du har personal- och arbetsmiljöansvaret på enheten där du verkar för att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling, delaktighet, arbetsresultat och arbetsmiljö. Du är väl insatt i gällande lagstiftning, mål och riktlinjer inom ditt arbetsområde. Ansvarar för att personalen är uppdaterad och kunnig i verksamhetens brand- och säkerhetsrutiner, hygienrutiner, egenkontroll av livsmedelshantering och liknande rutiner som gäller. Du ingår i Samhällsbyggnads ledningsgrupp och rapporterar till samhällsbyggnadschef. Du samarbetar och har goda relationer med kommunens övriga verksamheter, politiken och externa parter, såsom andra kommuner i regionen och näringslivet.Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning inom kost-, mat- och måltidskunskap alternativt har du förvärvat dina kunskaper och erfarenheter på annat sätt som kan likställas med en utbildning. Du har minst 4 års dokumenterad erfarenhet av uppdrag som omfattat ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom liknande arbetsområden inom offentlig förvaltning.
Vi ser även att du har:
• god kunskap i ekonomi, upphandling, målstyrning och resultatuppföljning
• kunskap om måltidsproduktion och måltidsservice i storhushåll
• erfarenhet och vilja att driva utveckling- och kvalitetsarbete
• god kunskap om hållbarhetsfrågor och Agenda 2030
• ledarerfarenhet och är väl insatt i personalrelaterade frågor och i systematiskt arbetsmiljöarbete
• god IT- kompetens
• giltigt B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt överenskommelse/individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melleruds kommun
(org.nr 212000-1488) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tf Samhällsbyggnadschef
Martin Zetterström martin.zetterstrom@mellerud.se 0530-18172 Jobbnummer
9799462