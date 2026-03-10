Koordinator till hemvård Syd 3
Lockas du av ett omväxlande arbete där du har möjlighet att arbeta med allt ifrån kundkontakt och verksamhetsnära arbetsuppgifter till ekonomi, bemanning och administration? Då är rollen som koordinator i hemvården något för dig! Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Kontoret för Hemvård Syd 3 ligger på Landskronavägen 23 och du arbetar mot kunder som bor i Mörarp, Påarp, Ättekulla, Bårslöv.
Du kommer ingå i en lokal ledningsgrupp som består av tre koordinatorer, en administratör och en enhetschef. Tillsammans arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare i deras arbete och att våra kunder ska få den hjälp de behöver.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Som koordinator arbetar du med varierande arbetsuppgifter. Du ska bland annat administrera och fördela driften för dagar och kvällar samt förstå och verka för en ekonomi i balans och en säker arbetsmiljö. Arbetet innebär olika ansvarsområden, som till exempel att arbeta efter beslutad kvalitetssäkringsprocess inom hemvården enligt socialtjänstlagen, arbeta enligt planeringsprocesser, dokumentera i LifeCare samt arbeta i Mina Planer för att säkerställa god samverkan vid mottagning av nya kunder och hemgångar från sjukhuset. Arbetet involverar även förberedelser inför olika mötesformer där du förväntas ha en aktiv och stöttande roll samt hålla i möten.
I ditt arbete kommer du att ha ett nära samarbete med enhetschef och dina koordinatorkollegor beträffande schemaläggningar, bevakning av bemanningsbehov och utvärdering av vikarier. Du kommer också att säkerställa bemanningsplanering av vikarier vid frånvaro samt arbetsanhopning efter verksamhetens behov. En del av din tid innebär att du samordnar introduktion av nyanställda medarbetare.
Tjänsten som koordinator kommer även att innebära arbete ute i hemvården. Det kan gälla planerade eller oplanerade omsorgsinsatser hos kunder.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, är bekväm med att arbeta med olika digitala verktyg och är trygg i din dokumentationskunskap. Du behöver ha grundläggande datorkunskaper. Vidare behöver du vara villig att delegeras och utföra delegerade insatser enligt hälso-och sjukvårdslagen, ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt ha B-körkort.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med LifeCare (LCU, LCP och LMO), Mina Planer och Medvind. Har du erfarenhet av likvärdigt arbete är det också meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi behöver dig som har som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och har förmågan att vara lösningsfokuserad och kan agera snabbt och effektivt. Uppdraget har sina utmaningar, men du kommer arbeta tätt tillsammans med dina två koordinatorkollegor. Därför är det viktig att du har en god samarbetsförmåga och ser utveckling som en naturlig del i arbetet för att vi ska lyckas med vårt uppdrag och växa tillsammans. Dina förmågor inom logistik, pedagogik och problemlösning ska märkas i det operativa arbetet och du är van vid att fördela arbetsuppgifter.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Arbetstider: Du kommer att arbeta på ett schema för både dag och kväll. Tjänsten innehåller helgarbete.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
