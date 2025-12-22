Koordinator med avtalsansvar
Göteborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg
2025-12-22
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en bred och varierad roll där du samordnar, följer upp och utvecklar insatser för ett starkt och hållbart föreningsliv i Göteborg? Har du mycket god administrativ förmåga, ett öga för ekonomi och trivs med att arbeta både operativt och strategiskt? Då kan detta vara rollen för dig! Vi söker nu en koordinator med fokus på samordning, ekonomi och utveckling inom Göteborgs Stads hyresmodell & lokalförmedlingsuppdrag.
Enheten bidrag & stöd är en del av avdelningen föreningsstöd och består av sexton engagerade medarbetare. Vi arbetar för att skapa goda villkor för stadens föreningsliv, bland annat genom föreningsbidrag, kommunal borgen, rådgivning, hyresmodellen samt förmedling av lokaler. Totalt hanterar vi omkring 150 miljoner kronor årligen till cirka 600 föreningar.
Nu söker vi en koordinator som får en central roll i att arbeta med Göteborgs Stads hyresmodell och vara den på enheten som ansvarar för underlag, upprättande och genomförandet av hyresavtal, avtalsfrågor, hyresdebitering och fakturahantering (inkommande och utgående fakturor). I tjänsten ansvarar du för att samordna, driva och följa upp hyresavtalen mellan kultur- och föreningslivet och fastighetsägarna samt hyresgästerna. Då förvaltningen är ombud för fastighetsägarna innebär tjänsten också att du kommer att ansvara för administrativa frågor kring hyresavtal och hyresdebitering, ansvara för uppsägning av hyresavtal, överlåtelse- och andrahandsansökningar samt övriga frågor gällande administrativa uthyrnings- och avtalsfrågor.
Rollen innebär också att vid uppsägning av hyresavtal kommer du att ansvara för förmedling av lokaler, annonsering av lokaler samt ta emot, behandla och hantera dessa intresseanmälningar enligt Göteborgs stads och idrotts och föreningsförvaltningens kriterier. Vi kommer att implementera ett nytt fastighetssystem där du kommer att vara involverad och ansvara för de delar som rör tjänsten. Och vid behov även rycka in i andra delar som berör lokalförmedlingens totala ansvar. Tillsammans med arbetsgruppen kommer du att genomföra möten med kultur- och föreningslivet samt planera och utveckla rutiner för uppdraget. En viktig del i ditt och gruppens arbete är att samverka med såväl de kommunala bolagen och förvaltningarna som med kultur- och föreningslivet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av en kundorienterad roll inom uthyrning, lokalförsörjning eller förvaltning, gärna i en offentlig verksamhet
Kunskap om förenings- och kulturlivet, gärna i en samordnande eller övergripande funktion
Praktisk erfarenhet av hyresdebitering, fakturering och uthyrningsprocesser
Erfarenhet av att självständigt handlägga ärenden
God IT-vana, där erfarenhet av systemet Phytagoras är ett starkt plus
- B-körkort
Dokumenterad erfarenhet av att upprätta och hantera avtal, inklusive uppsägningar av hyresavtal, direktbyten, överlåtelser och andrahandsansökningar (meriterande)
Till denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser. För att lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, har lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer. Du arbetar utifrån kundperspektiv med ett lösningsorienterat förhållningssätt. Vi ser att du har ett driv och kan agera självständigt inom ramen för ditt uppdrag samt har en analytisk förmåga och är bekväm med att hantera uppföljning och dokumentation på ett strukturerat sätt. Vi förutsätter att du är noggrann och har mycket god administrativ förmåga.
Anställningsvillkor
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vi på Idrotts & förening erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att växa och utvecklas. Du blir delaktig i en organisation som arbetar med positiva frågor som friskvård och meningsfull fritid. Ett bra flextidsavtal gör att både arbete och fritid får ta plats.
Vid intervju behöver du uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/idrotts--och-foreningsforvaltningen Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
